Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, 19 Nisan 2001 doğumlu olan Şahin Kendirci 18. yaşına girmesine 1 ay olmasına rağmen gece kulüplerinde şarkı söylemeye başladı.





Kendirci, sahneye çıkmadan önce verdiği röportajda, "Hayranı olduğum Müslüm babanın filminde oynamak beni çok mutlu etti. Bu filim bana çok şey kazandırdı. Şimdiden 3 dizi teklifi geldi. İçlerinden birini seçip değerlendireceğim. Okulum devam ediyor. Dışarıdan okuyorum, bir an önce bitirip konservatuar okuyup oyunculuk dersleri de almak istiyorum. Çünkü kendimde müziği keşfettiğim gibi oyunculuk yanımı da keşfettim" ifadelerini kullandı.Kendirci, sahneye çıkarak Müslüm Gürses ve İbrahim Tatlıses şarkılarından oluşan repertuvarını 3 saat boyunca aralıksız söyledi.