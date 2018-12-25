'Müslüm' filminde sergilediği performansının ardından kısa bir süre sonra Avrupa Müzik markasıyla yayınladığı albümüyle 2018 yılının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şahin Kendirci, ilk imza gününde sevenleriyle bir araya geldi.

Sultanbeyli'de bir Alışveriş merkezinde gerçekleşen organizasyonda 'Adana'ya Gel Gidek' şarkısıyla dinlenme rekorları kıran genç sanatçı mini bir konser vererek albümünde yer alan 'Sen Yanlış Yaptın' ve 'Aldanma Çocuksu Mahsun Yüzüne' isimli şarkılarını da sevenleriyle beraber söyledi

Kendirci’den imza almak için sıraya giren binlerce hayranı fotoğraf çektirmek isteyince konser alanında izdiham yaşandı.