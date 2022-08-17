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Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Asena Tuğal-Şahin Irmak çifti, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı.

Yeni sezonda iki film ile beyaz perdede olacağını belirten Şahin Irmak, "Dijitale de işlerimiz var. Öte yandan bir dizi çekiyoruz." dedi.

"ERKEKLER ÇALIŞIYOR, KADINLAR TATİL YAPIYOR"

Asena Tuğal ise tatilde olduğunu ve eşini görmek için İstanbul'a geldiğini ifade etti.

Irmak ise bunun üzerine, "Görüyorsunuz işte erkekler çalışıyor, kadınlar tatil yapıyor. Duyun sesimizi, ey insanlar!" diyerek, kahkahayı bastı.

Öte yandan SHOW TV'nin yeni komedi programı 'Güldürme Beni', ünlü oyuncu Şahin Irmak'ın sunumu ile ekranlara geliyor.