'Toplumca bunlara ihtiyacımız var' 0:00 / 0:00

SHOW TV'nin yeni komedi programı 'Güldürme Beni' ilk bölümüyle izleyicilerin ilgisini çekti. Bugün ikinci bölümü saat 20.00'de yayınlanacak olan 'Güldürme Beni'nin sunucusu Şahin Irmak Habertürk'e verdiği röportajda program hakkında "izleyicilerimiz emin olsunlar, çok acayip şeyler izliyoruz / izleyeceğiz, çok eğleniyoruz / eğleneceğiz" dedi

Yapımını Bloom Medya’nın üstlendiği, birbirinden komik yarışmacıları, ünlü konukları, usta oyuncu Demet Akbağ’ın ev sahipliği ve Şahin Irmak’ın sunumu ile SHOW TV ekranlarına neşe getiren yarışma programı ‘Güldürme Beni’nin ikinci bölümüne ilk kez eleme heyecanı damga vuracak.

Demet Akbağ’ın talimatlarıyla yönlendirdiği yarışmacılar Mustafa Üstündağ, Suzan Kardeş, Sinan Çalışkanoğlu, Ersin Korkut, Aslı Bekiroğlu, Sadi Celil Cengiz ve Nursel Köse kendileri gülmemek, rakiplerini güldürmek için elinden geleni yapacak, en çok gülen isim yarışmaya veda edecek. ‘Güldürme Beni’nin ikinci bölümüne Ayta Sözeri de konuk olarak katılacak. Sözeri, Demet Akbağ ile birlikte kurdukları “doğaçlama hikaye” ile yarışmacılara verilen göreve dahil olup, oyunculuk da yapacak.

Yarışmanın finalinde yarışmacıların gülme ve güldürme sayıları hesaplanacak ve aradaki fark sonucu en çok gülen yarışmacı eve veda edecek.

'Güldürme Beni', yeni bölümüyle bugün saat 20.00’de SHOW TV’de.

Şahin Irmak, Habertürk'e verdiği röportajda ‘Güldürme Beni’nin toplumsal ölçekte bir gereksinimi karşıladığını belirterek bu konuda şunları söyledi: Rahatlamak lazım. Neyle olacaksa olsun, bir spor müsabakasında başarı elde etmek de olabilir, gülüp rahatlamak da olabilir. Bence toplumca bunlara ihtiyacımız var. Bir de gülmenin kime ne zararı olur?

‘Güldürme Beni’ evindeyiz, burada neler olduğunu bize anlatır mısın?

‘Güldürme Beni’ aslında bir yabancı format. Dünyanın birçok yerinde yayınlanmış ve başarı yakalamış güldürme ve gülmeme üzerine kurulmuş bir format. 7 ünlü arkadaşımızı evin içine koyuyoruz, biz de Demet Akbağ ile birlikte kontrol odasındayız. Onlara belli doğaçlamalar için direktifler veriyoruz. Doğaçlamaları herkes izlemek zorunda ve performansı yapana direkt bakmak zorunda, göz kaçırmak, arkaya dönmek gibi bir şey söz konusu değil. Evin her tarafında onlarca kamera var ve herkesin gülmesi ve güldürmesi sayılıyor. Özel zamanlar oluyor, bir de bizim direktiflerle yönlendirdiğimiz emprovize oyunları oluyor. Günün finalinde de aslında en çok gülenle en çok güldürenin sayıları toplanıyor, en çok güldüren bölümün birincisi oluyor, en çok gülense o hafta adaya veda ediyor.

Birinci olanın ödülü var mı?

Sezonun finaline kadar birinciliği götürene bir ödül var.