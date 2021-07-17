AA

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde sahilleri gelinlik gibi süsleyen, nesli tükenme tehdidi altındaki kum zambakları, görüntüsü ve kokusuyla ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

AA'nın haberine göre Karadeniz'in batısında 14 kilometre uzunluğa sahip Kocaali sahiline renk katan kum zambakları, görüntüsü ve kokusuyla ilgi çekiyor.

İlçedeki yer yer 150 metreye ulaşan sahil genişliğinde yer alan kum zambakları, civarda yapılan inşaat alanlarından sökülerek sahil bandına tekrar dikiliyor.

Koparılmasının 60 bin lira cezası olduğu kum zambaklarının korunması ve plaja gelen misafirlerin bilgilendirilmesi için sahilin farklı noktalarına uyarı levhaları konuldu.

"KUM ZAMBAKLARIYLA BİR BAŞKA GÜZEL"

Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, kum zambaklarının, Türkiye'nin Akdeniz ve Karadeniz kumsallarında, sahil bölgelerinde korunabildiği yerlerde görülebildiğini söyledi.

Temmuzun 15'inden ağustosun sonuna kadar sahili beyaz gelinlik gibi süsleyen kum zambaklarının koruma altında olduğunu ifade eden Acar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz de korumaya çalışıyoruz. Kocaali sahilimizin tamamına kum zambaklarını yaymaya çalışıyoruz. Özellikle deniz sezonunun tam ortasında sahili gelincik gibi süsleyen deniz nergisi de denen kum zambağı, bölgemizde bolca görülüyor. Kocaali'de özellikle denizden 150-200 metre derinliğe kadar yapılaşmanın olduğu bölgede de soğanlarıyla çoğaldığını görüyoruz. Yapılaşmanın, inşaat çalışmasının olduğu yerlerde kum zambaklarımızı, mevsiminde sökerek sahilde koruyabildiğimiz alanlara naklediyoruz böylece kum zambaklarını Kocaali'nin 14 kilometrelik sahilinin tamamına yayma çalışmasına başladık. Bununla ilgili olumlu neticeler de aldık. Merkez plajımızın olduğu bölgede geniş bir alana 2 yıl önce kum zambaklarını dikmiştik. Onların geçen yıl açtığını, bu yıl açmaya başladığını görmek bizlere mutluluk verdi. Kocaali sahili kum zambaklarıyla bir başka güzel."

"NARİN BİTKİLER KOPARILDIĞI ZAMAN BİR DAHA ÇIKMIYOR"

Kocaali Çevre Koruma Kontrol Müdürü Esra Parıldı da Akdeniz ve Karadeniz sahillerini süsleyen kum zambaklarının varlığını Kocaali sahilinde de sürdürmeye çalıştıklarını belirtti.

İnşaat alanlarında kalan kum zambaklarını nisan ve ekim aylarında söküp daha güvenli alana taşıyarak çoğaltmaya çalıştıklarını dile getiren Parıldı, "Bunların, doğal ortamında hoş kokusu ve görüntüsüyle 14 kilometrelik Kocaali sahilindeki popülasyonunu arttırmaya çalışıyoruz" dedi.

Sahile gelen vatandaşlardan kum zambaklarını sökmemelerini, ayaklarıyla basmamalarını ve koparmamalarını rica eden Parıldı, "Çünkü bunlar narin bitkiler ve soğan bitkisi olduğu için koparmamalarını rica ediyoruz. Kopartıldığı zaman bir cezası var. Özellikle çiçek açtığı zaman koparılmamasını rica ediyoruz çünkü narin olduğu için bir daha çıkmıyorlar, biz de korumaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Sahilde 5 bölge seçtiklerini ve bu bölgede kum zambaklarını çoğaltmaya çalıştıklarını aktaran Parıldı, belediyenin web sayfasından ve alana yerleştirilen tabelalarla vatandaşların bilgilendirildiğini kaydetti.