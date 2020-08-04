Sahillerde sıcak hava yoğunluğu - Bodrum - MUĞLA

AA

Bodrum ilçesinde vatandaşlar, sıcak havada sahillerde yoğunluk oluşturdu. Kumbahçe, Paşatarlası, İçmeler, Gümbet ve Bitez sahillerinde denize giren tatilciler güzel havanın keyfini sürdü.Halk plajlarında denize girenler ise sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenen şemsiye ve şezlonglarda güneşlendikleri gözlendi. Bazı tatilcilerin ise kalabalıktan uzak plaja serdikleri havlu ve şemsiye altında zaman geçirdikleri göründü.