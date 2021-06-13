Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Kumlubük koyuna inen helikopter sahilde güneşlenenler ve denize girenler için tehlike yarattı.
— Fatih Altayli (@fatihaltayli) June 13, 2021
Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın Twitter hesabından paylaştığı görüntülerde bir helikopter tatil bölgesindeki sahile indi. Altaylı'nın "Bu olacak iş mi" notuyla paylaştığı görüntülere Twitter kullanıcıları da tepki gösterdi.
Yorumlarda otelin hem karadan hem denizden yolunun olmasına rağmen ve bir aciliyet yokken helikopterle yapılan bu tehlikeli taşıma eleştirildi.
Bereket Enerji Üretim AŞ’ye kayıtlı helikopterin İzmirli tekstil makinesi üreticisi iki işadamını taşıdığı öğrenildi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlara göre helikopterin bölgedeki bir butik otele bu şekilde misafir taşıdığı görüldü.
— Fatih Altayli (@fatihaltayli) June 14, 2021
Fatih Altaylı, bugünkü paylaşımında da Ulaştırma Bakanlığı'nın soruşturma başlattığını, işletmeci firma ve pilota izinsiz iniş ve meskun mahalde tehlikeli inişten ceza uygulanacağı bildirdi.
Otelin sosyal medya hesaplarından da helikopterin sahile indiği anlar paylaşıldı.
SHGM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Müdürlükçe yapılan incelemede, söz konusu hava aracının uçuş planında iniş noktası olarak belirtilen koordinatın, plaj bölgesine yaklaşık 9,5 kilometre mesafede bulunduğu tespit edildi.
Bu bağlamda tanımsız alanlara iniş/kalkış yapılmasının, işletme ve pilotun sorumluluğunda bulunmakla birlikte söz konusu olayın özelinde uçuş planında belirtilen koordinatla iniş yapılan alan arasındaki farkın açıklanması amacıyla ilgili işletme ve pilottan açıklama talep edilecek.
Bu açıklamalar, eldeki veriler, Pilot Lisansı Yönetmeliği ve Amatör Havacılık Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında komisyon kurularak gerekli değerlendirme yapılacak.
Değerlendirme kapsamında gerekli görülmesi halinde işletme ve pilot nezdinde idari işlem tesis edilecek.
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