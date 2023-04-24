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Bodrum'da sahile beyaz kum döken firmaya para cezası!

Muğla Bodrum'da bir inşaat firmasının sahile beyaz kum döktüğü ihbarı üzerine işlem yapıldı. Şirkete 67 bin TL para cezası kesildi

Giriş: 24.04.2023 - 16:24 | Güncelleme: ABONE OL
Muğla Bodrum'da sahile beyaz kum döken firmaya para cezası kesildi
Sahile beyaz kum döken firmaya para cezası!
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DHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahile beyaz kum döken inşaat firmasına 67 bin lira para cezası kesildi.

DHA'nın haberine göre Bodrum Belediyesi, 19 Nisan'da Torba Mahallesi Demir mevkisinde bir inşaat firmasının sahile beyaz kum döktüğü ihbarını aldı.

Bölgeye giden zabıta ekipleri, beyaz kumun döküldüğünü tespit edip, firma hakkında tutanak düzenlendi. Ekipler, bölgedeki kumun kaldırılmasını istedi. Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na durumu bildirdi.

Beyaz kumun açığa taşınmaması için deniz içerisine de beton bloklar yerleştirildi. Bodrum Belediyesi ayrıca Kabahatler Kanunu kapsamında firmaya 67 bin lira para cezası kesti. Dökülen kum ise zabıta ekiplerinin kontrolünde iş makineleri ile kaldırılmaya başlandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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