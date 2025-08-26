Habertürk
        Sahilde gezerken dalgalara kapılan çocuk, denize sürüklenip kayboldu

        Sahilde gezerken dalgalara kapılan çocuk, denize sürüklenip kayboldu

        Trabzon'un Of ilçesinde sahil kenarında gezinen Sultan Hamit Hacımustafaoğlu (14), dalgalara kapılıp sürüklendiği denizde kayboldu. Sahil Güvenlik ve deniz polisi çocuğun bulunması için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2025 - 20:40 Güncelleme: 26.08.2025 - 20:40
        Olay, saat 17.30 sıralarında Kalealtı sahilinde meydana geldi.

        İddiaya göre, Sultan Hamit Hacımustafaoğlu, deniz kenarında gezinirken dalgalara kapılıp denize sürüklendi.

        Hacımustafaoğlu kısa sürede denizde kaybolurken, durumu fark edenler polise haber verdi. Bölgeye Sahil Güvenlik ve deniz polisi sevk edildi.

        Dalgıçlar, Hacımustafaoğlu’nu bulunması için çalışma başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

