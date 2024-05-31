Sahil Güvenlik Komutanlığı 300 uzman erbaş alımı yapıyor! Uzman erbaş alımı şartları ve başvuru tarihi
Sahil Güvenlik Komutanlığı 300 uzman erbaş alımı yapacağını açıkladı. En az lise veya dengi okul mezunu olmak koşuluyla topçu, telsizci, motorcu, elektrikçi, ikmal, kurbağaadam branşlarında istihdam sağlanacak. Bu kapsamda gözler "Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır?" sorusuna çevrildi. İşte, 2024 ikinci dönem Sahil Güvenlik Uzman erbaş alımı şartları ve başvuru tarihi...
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Sahil Güvenlik Komutanlığı, 300 uzman erbaş alımına ilişkin detayları paylaştı. Resmi Gazete'de yer alan ilana göre başvurular, e-Devlet üzerinden 3-14 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılacak. Peki, Sahil Güvenlik Uzman erbaş alımı şartları neler? İşte, konuya ilişkin detaylar...
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SAHİL GÜVENLİK UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?
Başvurular, 03-14 Haziran 2024 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/sahilguvenlik- komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak. Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna, www.sg.gov.tr internet adresinden ulaşılabilinecek.
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1. Türk vatandaşı ve erkek olmak.
2. En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
3. 2024 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1997 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir).
4. Askerlik görevini yükümlü erbaş/er veya sözleşmeli erbaş/er olarak yapmış veya yapıyor olmak.
5. Sözleşmeli erbaş ve erlerden; başvuru tarihleri içerisinde en az üç (3) yıl görev yapmış ve müteakip sözleşme süreleri içinde olanlar için 2024 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 29 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1995 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir).
6. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (03 Haziran 2019 tarihi ve sonrasında terhis olanlar).
7. Askerlik hizmetini sürdürenler için kılavuzda da yer alan uygun nitelik belgesi almak.
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8. Yapılacak yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik ve değerlendirme testleri (yüzme dâhil), uygulamalı sınavlar ile mülâkat sınavında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek.
9. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sevk edilecek hastanelerden “Uzman Erbaş Olur” (Komando sağlık yeteneklerini karşılayan) kararlı sağlık raporu almak.
10. Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.
11. Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay (yedek astsubay dâhil), uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak.
12. Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımları Bilgilendirme Kılavuzu’ndaki (Mayıs 2024) diğer şartları taşıyor olmak.
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