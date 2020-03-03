03 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sahil Güvenlik Uzman Erbaş alımı başvurusu ne zaman yapılacak? Soruları milyonlarca vatandaş tarafından merak konusu oldu. Sahil Güvenlik uzman erbaş ilanını Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr tarafından erişime açıldı. Peki, Sahil Güvenlik Uzman Erbaş alımı başvuru şartları nelerdir?
SAHİL GÜVENLİK UZMAN ERBAŞ ALIMI NE ZAMAN 2020
Sahil Güvenlik Uzman Erbaş alımı başvuruları e-devlet üzerinden 3 Mart-13 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştirecek.
SAHİL GÜVENLİK UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak.
2. En az lise mezunu olmak.
3. 2020 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir).
4. Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak.
5. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (03 Mart 2015 tarihi ve sonrasında terhis olanlar).
6. Askerlik hizmetini sürdürenler için kılavuzda da yer alan uygun nitelik belgesi almak.
7. Yapılacak yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik ve değerlendirme testleri (yüzme dâhil),uygulamalı sınavlar ile mülâkat sınavında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek.
8. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sevk edilecek hastanelerden “…….. Branşında Uzman Erbaş Olur.” kararlı sağlık raporu almak, ayrıca branş/ihtisas özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak.
9. Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.
10. Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında daha önce subay (yedek subay dâhil),astsubay (yedek astsubay dâhil),uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak.
11. Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımları Bilgilendirme Kılavuzu'ndaki (Şubat 2020) diğer şartları taşıyor olmak.
İrtibat ve bilgilendirme telefonu : 0 312 416 45 60 (Hafta İçi:09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında)
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