Sahil Güvenlik Komutanlığının 38. kuruluş yıl dönümü

AA

Ersoy başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Mozoleye çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen ve Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Ersoy, şunları yazdı:

"Aziz Atatürk; bugün ülkemizin deniz yetki alanlarından sorumlu tek genel kolluk kuvveti olan Sahil Güvenlik Komutanlığımızın 38'inci kuruluş yıl dönümü münasebetiyle huzurunuzdayız. Sahip olduğu güçlü ve modern platformları, yüksek nitelikli personeli ve tarihindeki deneyimlerinden elde ettiği güçle, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile Türkiye Cumhuriyetinin deniz hak ve menfaatlerini koruma görevlerini etkin bir şekilde yerine getiren Sahil Güvenlik Komutanlığı 'Denizlerde akla ilk gelen ve güven veren saygın bir kurum olma' vizyonu ile bundan sonra da denizlerimizin güvenliğinin teminatı olmaya devam edecektir. Bu vesileyle büyük bir azim, cesaret ve özveriyle çalışan Sahil Güvenlik Komutanlığımızın 38'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, bize bu vatanı emanet eden zatıaliniz ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Ruhunuz şad olsun."