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Sahil Güvenlik Komutanlığından yeni tanıtım filmi - ANKARA



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Sahil Güvenlik Komutanlığının hazırladığı yeni tanıtım filmi

Sahil Güvenlik Komutanlığından yeni tanıtım filmiANKARA (AA) - Sahil Güvenlik Komutanlığınca, "Gücümüz, azmimiz ve cesaretimiz hiçbir zaman tükenmeyecek" başlığıyla yeni bir tanıtım filmi yayınlandı.Komutanlığın sosyal medya hesaplarında yer alan paylaşımda, Komutanlığın Türkiye'nin yüz ölçümünün yarısı büyüklüğünde bir sorumluluk alanına sahip olduğu belirtilerek, faaliyetleri hakkında bilgi verildi.Komutanlığın yaptığı çalışmalardan görüntülerinin de yer aldığı yaklaşık 7 dakikalık paylaşımda, "Denizlerimizde her an göreve hazırız. Gücümüz, azmimiz ve cesaretimiz hiçbir zaman tükenmeyecek." ifadelerine yer verildi.