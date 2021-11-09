İzmir açıklarında 172 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 5 Kasım saat 07.00'de Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, lastik botta mahsur kalan 16 düzensiz göçmeni kurtardı.
6 Kasım saat 04.10 sıralarında Dikili ilçesi Bademli açıklarında tespit edilen lastik botta bulunan 32 göçmen, ihbar üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kıyıya çıkartıldı.
LASTİK BOTUN BATIRILDIĞI İDDİASI
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yine 6 Kasım günü saat 05.10 sıralarında Çeşme ilçesi Karaada açıklarında mahsur kalan göçmenler olduğu yönünde bilgi aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda 4 kaçak göçmen kıyıya çıkartıldı. Yasa dışı yollarla Yunanistan adalarına geçmeye çalışan 4 göçmen ifadelerinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiklerini ve lastik botun batırıldığı iddiasında bulundu.
MOBİL RADAR İLE TESPİT EDİLDİLER
DHA'nın haberine göre; Ege sularında hareketlilik devam ederken, 6 Kasım saat 09.15'te Dikili açıklarında, mobil radar ile 24 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik bot tespit edildi. Motor arızası nedeniyle mahsur kaldığı anlaşılan ve akıntıyla sürüklenen 24 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 7 Kasım saat 01.17'de ise Çeşme ilçesi Mersinli Koyu açıklarında mahsur kalan ve yardım isteyen göçmenler için harekete geçti. Bölgeye ulaşan ekipler, lastik bot içerisindeki 44 düzensiz göçmeni kurtardı. Aynı gün saat 01.40'ta, Foça ilçesi Aslan Burnu açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 3 can salı olduğunu belirledi. Sahil Güvenlik botu ile bölgeye giden ekipler, denizde mahsur kalan 52 düzensiz göçmeni kıyıya çıkarttı.
Kıyıya çıkartılan toplam 172 göçmen, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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