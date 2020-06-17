Sahil Güvenlik, denizlerde suça geçit vermiyor

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Sahil Güvenlik birimlerinin, kara sularında arama kurtarma ve tıbbi tahliye faaliyetlerinin yanı sıra, düzensiz göç, kaçakçılık, deniz güvenliği, deniz çevresinin korunması ve yasa dışı su ürünleri avcılığı alanlarında çalışmaları aralıksız sürüyor.
Sahil Güvenlik birimlerinin en fazla mesai harcadığı mücadele alanlarının başında düzensiz göç yer aldı.
Söz konusu dönemde sahil güvenlik birimlerince, 325 düzensiz göç olayına müdahale edildi. Bu kapsamda 10 bin 926 düzensiz göçmen denizden sağ çıkarıldı, 33 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.
Operasyonlarda gözaltına alınan 12 organizatör ise adli mercilere teslim edildi.
Arama kurtarma ve tıbbi müdahale çalışmaları kapsamında da yılbaşından bugüne kadar Sahil Güvenlik birimlerinin sorumluluk sahasında meydana gelen 246 olayda denizden 4 bin 426 kişi kurtarıldı, 64 kişinin de cesedi çıkarıldı.
- Yasa dışı su ürünleri avcılığı yapanlara yaklaşık 6 milyonluk ceza
Kaçakçılara göz artırmayan Sahil Güvenlik ekipleri, yılbaşından bu yana gerçekleştirdikleri operasyonlarda, 5 bin 780 kilogram akivades (kum midyesi),284 ton motorin, 158 ton fuel-oil, 4 ton yağlama yağı, 514 gram esrar ve 10 kök kenevir ele geçirdi.
Yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptıkları tespit edilen kişiler hakkında 5 milyon 813 bin 580 lira idari para ceza uygulandı.
- Deniz kirliliğini önlemek için devriyedeler
Sahil Güvenlik birimleri, deniz çevresinin korunmasına yönelik faaliyetlere de azami önem veriyor.
Bu kapsamda tespit edilen 29 deniz kirletilmesi olayına ilişkin sorumlulara 4 milyon 126 bin 595 lira idari para cezası verildi.
Ayrıca Çevre Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca gerçekleştirilen denetimlerde, belgesini gösteremeyen 18 gemi/tekne sahibine 353 bin 744 lira idari para ceza kesildi.
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