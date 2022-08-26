1 haftada kurtarılan düzensiz göçmen bilançosu açıklandı

AA'nın haberine göre Sahil Güvenlik Komutanlığı, bir haftada 1406 düzensiz göçmenin kurtarıldığını, 15 göçmen kaçakçısı şüphelisinin de yakalandığını bildirdi.

Komutanlıktan yapılan açıklamada, düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinde, 19-25 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen 45 olayda 1406 düzensiz göçmenin kurtarıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca 15 göçmen kaçakçısı şüphelisinin de yakalandığı kaydedildi.

KÜREKLE YUNANİSTAN'A GEÇMEYE ÇALIŞTI

İHA'nın haberine göre Muğla’nın Bodrum ilçesinden bindiği lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan düzensiz göçmeni, Yunanlılar Türk karasularına itti. Göçmeni, Sahil Güvenlik kurtardı.

Bodrum’da marketten aldığı 2 kişilik şişme botla kürek çekerek Yunan adalarına geçmeye çalışan düzensiz göçmenin önü, Yunanistan unsurlarınca kesildi. Türk karasularına itilen ve sürüklenmeye başlayan göçmenin yardım çağrısı üzerine imdadına Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri yetişti.

Sahil Güvenlik Botuna(TCSG-901) alınan göçmen, karaya çıkarıldı. Göçmenin, Muğla İl Göç İdaresi’ne gönderileceği bildirildi.

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