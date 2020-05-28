Sahil bandına "sosyal mesafe" çemberi

AA

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri, Kovid-19 tedbirleri çalışmaları kapsamında, sahil bandındaki Kültürpark'ta çimlere zarar vermeyen boya ile 3 metre çapında, aralarında 2,5 metre mesafe olan çemberler çizdi.Yürüyüş yoluna sarı çizgiler de eklenerek 2 metrelik sosyal mesafe kuralına dikkat çekildi.Ekiplerin, ihtiyaç halinde çalışmayı tekrarlayacağı belirtildi.