Dünya dalış rekortmeni ve UNDP Türkiye Sudaki Yaşam Savunucusu Şahika Ercümen ve Nikolaj Coster-Waldau’nun da aralarında bulunduğu, farklı ülkelerden beş UNDP İyi Niyet Elçisi’nin birlikte yer aldığı video mesaj, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) İnsani Gelişme Raporu 2020 küresel lansmanında yayınlandı.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) “Önümüzdeki Sınır: İnsani Gelişme ve Antroposen (İnsan Çağı)” başlıklı 2020 İnsani Gelişme Raporu (İGR) küresel bir lansmanla açıklandı. Türkiye, 189 ülke ve bölge arasında 5 sıra yükselerek 54. sıraya yerleşti ve İnsani Gelişme Endeksi’nde ikinci kere “çok yüksek insani gelişme” kategorisine girdi.
Raporun küresel lansmanında UNDP İyi Niyet Elçileri’nin, İklim Eylemi konusunda dünya liderlerine cesur adımlar atmaları çağrısında bulunduğu video mesaj da yayınlandı. Videoda, dünya dalış rekortmeni ve UNDP Türkiye Sudaki Yaşam Savunucusu Şahika Ercümen ile “Game of Thrones” dizisindeki Jamie Lannaster karakteriyle akıllara kazınan UNDP İyi Niyet Elçisi Nikolaj Coster-Waldau’nun yanı sıra UNDP İyi Niyet Elçisi Nijeryalı şarkıcı Yemi Alade, UNDP Arap Ülkeleri Bölgesel İyi Niyet Elçisi Lübnanlı dayanıklılık atleti Michael Haddad ve UNDP Pakistan İyi Niyet Elçisi dağcı Samina Baig da yer aldı.
İklim eylemine karşı yayınlanan videoda yer almaktan gurur duyduğunu belirten Şahika Ercümen videoda “Gezegenimizin harikalarını ve güzelliklerini korurken, doğanın gücünden yararlanmayı öğrenmeliyiz. Ekosistemleri refahı artıracak şekilde korumalı, sürdürülebilir bir şekilde yönetmeli ve eski haline getirmek için harekete geçmeliyiz” ifadelerini kullandı.
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