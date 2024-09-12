Şahika Ercümen, Korsika'da Bronz madalya kazandı

Dünya serbest dalış rekortmeni Ercümen, Fransa'nın güneydoğusunda yer alan Korsika Adası’nda düzenlenen, 52 ülkeden sporcunun katıldığı şampiyonada 'paletsiz ip destekli kategorisinde 77 metreye inerek üçüncü oldu.

Geçtiğimiz hafta Antalya'nın Kaş ilçesinde Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazanan Şahika Ercümen; "Kaş’ta düzenlenen yarışmada 3 altın madalya aldıktan sonra hedefim Korsika’dan da ülkemize madalya getirmekti. İlk gün talihsiz bir şekilde diskalifiye oldum. Bunun akabinde tüm dünyadan destek mesajları aldım fakat karar verilmişti. Enerjimi bu dalışa saklamaya çalıştım ve çok şükür kuvvetli bir dalış yaparak ülkemize madalya kazandırdım" dedi.

Şahika Ercümen; "Burada hava koşulları gerçekten çok zorlayıcı. Su çok soğuk ve pek çok dalgıç dalışlarında sorun yaşıyor. Bu zor koşullara rağmen kuvvetli bir dalış yaptığım için ayrıca mutluyum. Burada ülkemi en iyi şekilde son nefesime kadar temsil ettiğimi düşünüyorum. Destekleyen herkese çok teşekkürler" diye ekledi.

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Katıldığı her yarışmayı başarıyla tamamlayarak madalya kazanan milli sporcu, 16 Eylül’de Antalya / Kaş CMAS Dünya Serbest Dalış Kupası’nda ve ardından 2 Ekim’de Yunanistan Kalamata’da düzenlenecek CMAS Dünya Serbest Dalış Şampiyonaları’nda yarışarak ülkemizi temsil edecek.