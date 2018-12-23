Edinilen bilgilere göre, olay, Pamukkale ilçesi 1901 Sokak'ta meydana geldi. Uzun yıllardır yalnız yaşayan Doğan Gençoğlu (60) isimli adam, evinde hayatını kaybetti. Gençoğlu’nun hayatını kaybettiği, yaklaşık 1 yıldan bu yana baktığı ve ‘oğul’ ismini verdiği köpeğinin sürekli havlaması sayesinde anlaşıldı. Dünden bu yana evinin önünde ve sokakta sürekli havlayan köpek nedeniyle huzursuzlanan mahalle sakinleri, bugün akşam saatlerinde adamın yaşadığı eve gitti. Tek katlı evin ışığının yandığı odanın penceresinden içeri bakan mahalle sakinleri, talihsiz adamın hareketsiz bir şekilde uzandığını görünce durumu polis ve 112 Acil Sağlık'a bildirdi.

İHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri girdikleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Bir inşaatta gece bekçiliği yaptığı öğrenilen Gençoğlu’nun cansız bedeni, incelemelerin ardından cenaze aracı ile morga kaldırıldı.

KÖPEK EVDEN GİTMEMEK İÇİN EKİPLERE DİRENDİ

Sahibinin öldüğünü sürekli olarak havlayarak mahalle sakinlerine haber veren ve Gençoğlu’nun cesedinin bulunmasını sağlayan köpeği, Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler tarafından alınarak hayvan barınağına götürüldü. Köpeğin evden gitmemek için kendisini alan ekiplere direnmeye çalışması ise dikkat çekti.

“SAHİBİNİN ÖLDÜĞÜNÜ HİSSEDİP ANLATMAYA ÇALIŞMIŞ”

Mahalle sakinlerinden Gürbüz Kahya ise oğul isimli köpeğin dünden beridir sokakta dolaşıp havladığını söyleyerek çevre sakinlerine köpeğin haber verdiğini söyledi. Kahya, “Adam yalnız yaşıyordu. Adamın tek arkadaşı köpeğiydi. Köpeği buralarda boş geziyordu. Köpeği gezip havlıyordu, sahibinin öldüğünü hissedip anlatmaya çalışmış. Polisler geldiğinde sonra öldüğü ortaya çıktı” dedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.