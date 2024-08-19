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        Haberler Yaşam Sahibine gelinlikle eşlik etti

        Sahibine gelinlikle eşlik etti

        Karabük'te dünya evine giren öğretmen Simay Acar, köpeği Karamel'e de gelinlik giydirdi. Ortaya renkli görüntüler çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 20:23 Güncelleme: 19.08.2024 - 20:23
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        Sahibine gelinlikle eşlik etti
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde dünyaevine giren Fransızca öğretmeni Simay Acar, düğününe, 2 yıl önce sahiplendiği ve gelinlik giydirdiği köpeğiyle geldi.

        İlçedeki bir konakta düzenlenen törende Onurcan Öğüt ile hayatını birleştiren Simay Acar, düğününde, 2 yıl önce memleketi Artvinin Hopa ilçesinden sahiplendiği ve "Karamel" ismini verdiği köpeğine de gelinlik giydirdi.

        Üzerindeki gelinlikle davetlilerin ilgi odağı olan "Karamel", nikah bitimine kadar gelin ve damadın yanından ayrılmadı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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