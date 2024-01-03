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        Haberler Gündem Sahibinden.com çöktü mü, neden açılmıyor? Son dakika açıklama geldi: 3 Ocak 2024 sahibinden sunucu hatası nedir?

        Sahibinden.com çöktü mü? Sahibinden.com'dan son dakika sunucu hatası açıklaması

        Sahibinden.com sunucu hatası erişim sorunu ile gündeme geldi. Gece yarısından bu yana kullanıcılar, "Bu siteye ulaşılamıyor www.sahibinden.com ana makinesinin sunucu IP adresi bulunamadı." uyarısı ile karşılaşıyor. Bu kapsamda gözler "Sahibinden çöktü mü, sahibinden.com neden açılmıyor?" sorusuna çevrildi. Erişim sorunu devam ederken Sahibinden.com sunucu hatasına ilişkin son dakika açıklamada bulundu. İşte, konuya ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2024 - 12:51 Güncelleme: 03.01.2024 - 12:51
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        • 1

          Sahibinden internet sitesinde yaşanan erişim sorunu araştırılıyor. Özellikle ikinci el konut ve otomobil satışı için Türkiye'de en çok ziyaret edilen sitelerden biri olan Sahibinden.com sunucu hatası veriyor. Peki, Sahibinden.com çöktü mü? İşte, Sahibinden'den yapılan son dakika açıklaması...

        • 2

          SAHİBİNDEN.COM ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

          Türkiye'nin en büyük e-ticaret platformlarından biri olan Sahibinden.com'a gece saatlerinden bu yana erişim sorunu yaşanıyor. Sahibinden.com uygulamasına erişimde problem yaşanırken, bilgisayar ve cep telefonu tarayıcıları da sunucu hatası vermeye devam ediyor.

        • 3

          SAHİBİNDEN'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMA GELDİ

          Sahibinden.com, resmi Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

          "Alan adı hizmeti sağlayan firmayla yaşadığımız teknik bir sorun nedeniyle platformumuza şu anda erişim sağlanamamaktadır.

          Sorunun en kısa sürede giderilmesi için ilgili firmanın çalışmaları devam etmekte olup konu çözüldüğünde yeniden bilgilendirme yapılacaktır.

          Kamuoyuna saygıyla duyururuz."

        • 4
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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