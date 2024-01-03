Sahibinden internet sitesinde yaşanan erişim sorunu araştırılıyor. Özellikle ikinci el konut ve otomobil satışı için Türkiye'de en çok ziyaret edilen sitelerden biri olan Sahibinden.com sunucu hatası veriyor. Peki, Sahibinden.com çöktü mü? İşte, Sahibinden'den yapılan son dakika açıklaması...