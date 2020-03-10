10 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
sahibinden.com 20. yılını kutluyor
- sahibinden.com Üst Yöneticisi Burak Ertaş: - "Yenilikçi ve sektöre örnek teşkil eden ürün ve hizmetlerimizle, her zaman kullanıcılarımızın hayatına değer katmayı hedefledik" - "20 yıldır olduğu gibi üretmeye, insana ve teknolojiye yatırım yapmaya, değer yaratarak sektörümüze öncülük etmeye devam edeceğiz"
sahibinden.com Üst Yöneticisi (CEO) Burak Ertaş, "20 yıldır olduğu gibi üretmeye, insana ve teknolojiye yatırım yapmaya, değer yaratarak sektörümüze öncülük etmeye devam edeceğiz." dedi.
sahibinden.com’dan yapılan açıklamaya göre, şirket, Şubat 2020 itibarıyla sektördeki 20 yılını geride bıraktı. 2000 yılında, kullanıcıların ihtiyaçlarını online olarak kolayca sağlayabilmeleri amacıyla yola çıkan sahibinden.com, bugün Ar-Ge merkezi ile teknoloji üreten bir şirket konumuna ulaştı.
Açıklamaya göre, sahibinden.com başta Emlak, Vasıta ve Alışveriş olmak üzere, İş Makineleri & Sanayi, Yedek Parça-Aksesuar-Donanım & Tuning, Hizmetler, İş İlanları, Hayvanlar Âlemi, Özel Ders Verenler ve Yardımcı Arayanlar ile birlikte 10 farklı kategoride kullanıcılarına hizmet sunuyor.
sahibinden.com'un Şubat 2020 verilerine göre, e-ticaret sitesi ayda 48,6 milyon kullanıcının yaptığı 376,4 milyon ziyarette 12 milyar sayfa görüntülemesi alıyor. 650'den fazla çalışanı olan sahibinden.com, platformunda 5 milyonu aşkın aktif iş ilanına ve yüzbinlerce ürüne ev sahipliği yapıyor.
Şirketin 20. yılı nedeniyle görüşlerini bildiren sahibinden.com CEO’su Burak Ertaş, "sahibinden.com, yüzde 100 yerli sermaye ile kurulmuş online bir ilan platformu olduğunu söyledi. Türkiye’nin lider e-ticaret platformlarından biri olduklarını aktaran Ertaş, şunları aktardı:
"Sektörümüzde başarılarla dolu 20 yılı geride bırakmanın mutluluğu içindeyiz. Yenilikçi ve sektöre örnek teşkil eden ürün ve hizmetlerimizle, her zaman kullanıcılarımızın hayatına değer katmayı hedefledik. Ayrıca sektörün en çok tercih edilen işverenlerinden biri olarak hızla gelişen e-ticaret ekosistemine her yıl onlarca yeni genç ve yetenekli profesyoneller kazandırdık. Kusursuz hizmet anlayışımızın arkasında, yaptığı işi gönülden seven, şirketini ve ülkesini geleceğe taşıma hedefiyle hareket eden sahibinden.com ailesi var. Ayrıca bizi her daim daha iyisini yapmaya teşvik eden on milyonlarca kullanıcımızın memnuniyetini daha ileriye taşımak ve beklentilerinin ötesine geçmek adına var gücümüzle çalışıyoruz. 20 yıldır olduğu gibi üretmeye, insana ve teknolojiye yatırım yapmaya, değer yaratarak sektörümüze öncülük etmeye devam edeceğiz."
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