Sahibinden satılık 'tarihi kilise'

Sivas’ın Hafik ilçesine 18 kilometre uzaklıktaki Göydün köyünde 19'uncu yüzyılda yapıldığı tahmin edilen ve 1'inci Dünya Savaşı'nda basta ABD ve Rusya olmak üzere çeşitli ülkelere göç eden Hristiyanlar tarafından kullanılan bir diğer ismi Surp Garabet olan Tarihi Tuzhisar Kilisesi, sahibi Hatice Akay tarafından satışa çıkarıldı.