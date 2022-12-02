Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler İş-Yaşam

Şahap Kavcıoğlu: "Enflasyon liralaşma ile düşecek"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Merkez Bankası'nın faaliyetlerine ilişkin yaptığı sunumda, "Enflasyon liralaşma ile düşecek" ifadelerini kullandı

Giriş: 02.12.2022 - 15:24 | Güncelleme: ABONE OL
Şahap Kavcıoğlu:
HABERTURK.COM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Merkez Bankası'nın faaliyetlerine ilişkin sunum yaptı.

Kavcıoğlu, sunumunda şu ifadeleri kullandı:

Ekonomimizin son yirmi yıldaki emsalsiz kazanımlarını koruyup ülkemizi ekonomik gelişmişlik ve toplumsal refahta ileriye taşıyabilecek kritik bir dönemeçte para politikasını uzun dönemli bir perspektifle geliştiriyoruz.

Bu doğrultuda, arz kapasitesini artırmaya, cari fazla vermeye ve liralaşmayı yaygınlaştırmaya yönelik kararlı adımlar atıyoruz.

Uyguladığımız bütüncül politikalar sayesinde enflasyonun ana eğilimindeki düzelmenin devam edeceğini öngörüyoruz.

Enflasyonda beklediğimiz düşüşün süreklilik kazanarak kalıcı şekilde sürdürülebilir bir fiyat istikrarına dönüşmesinin, cari fazla verme kapasitesine ulaşılması ve hanehalkının, firmaların ve bankaların bilançolarında Türk lirasının payının artırılarak mümkün olan en üst seviyeye çıkarılması ile gerçekleşebileceğini değerlendiriyoruz.

Fiyat istikrarını tesis ettikten sonra kalıcı ve sürdürülebilir hale getirmek için Liralaşma Stratejimizi kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Padişahlar neden yabancı kadınlarla evleniyordu?
Padişahlar neden yabancı kadınlarla evleniyordu?
Her gün limonlu su içerseniz vücudunuzda neler olur?
Her gün limonlu su içerseniz vücudunuzda neler olur?
Dünyanın en ünlü 12 çölü
Dünyanın en ünlü 12 çölü
Kleopatra’nın güzellik iksiri: Sığla yağı
Kleopatra’nın güzellik iksiri: Sığla yağı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.