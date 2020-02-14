Şahan Gökbakar yönetti

Şahan Gökbakar'ın ilk yönetmenlik çalışması olan 'Zengo'nun gösterim tarihi belli oldu. Film, gösterime 6 Mart'ta girecek. Yasemin Sakallıoğlu'nun senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı filmin kadrosunda Dilşah Demir, Semih Varol ve Ece İrtem bulunuyor.

'Zengo', ünlü bir modacı olmanın hayalini kuran ve kendisini büyük bir rekabetin içinde bulan genç bir kadının hikâyesini konu ediniyor.