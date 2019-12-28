Özellikle çalışan babalar için... Çok pratik ve sağlıklı, çok kolay bir atıştırmalık... Çocuklarınıza keyifle yapabilirsiniz. Hanımlar; bırakmayın peşlerini! Bakalım kaç baba yapacak bunu? Efe ve Ela için sağlıklı siyez çubuk krakerler... Eee ne demişler; Sinemada kral, evinde aile babası, mutfağında da iyi bir şef olmayı bileceksin...