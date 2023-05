DHA

Rahatsızlığı nedeniyle 2 yıldır tedavi gören İbrahim Manav, dün gece yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Manav'ın cenazesi, bugün ikindi vaktinde Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

84 yaşında hayatını kaybeden Manav'ın cenazesine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Habertürk yazarı Murat Bardakçı ve Prof. Dr. Erhan Afyoncu'nun da aralarında bulunduğu ünlü isimler ve yakınları katıldı.

"SAHAFLAR ÇARŞISI'NIN DUAYENİYDİ"

İbrahim Manav'ın kardeşi Ahmet Manav çok üzgün olduğunu belirterek, "Ağabeyimizi kaybettik. İbrahim Manav ağabeyimiz, babamız, ustamız, her şeyimiz. Evet Sahaflar Çarşısı'nın duayeniydi. Son yaşayanlardan. Ondan sonra da var tabii ama yaşayan en büyük ağabeyimiz, babamız, her şeyimiz. Benim ağabeyim oluyor ama yani ağabeyilikle sınırlı kalmıyor, her şeyim, 84 yaşında. 2016'da bir hasta oldu, ondan sonra bir türlü ayağa kalkamadı. Çok üzgünüm yani şu anda" dedi.

"ARTIK KENDİMİ YALNIZ HİSSEDİYORUM"

Beyazıt Sahaflar Çarşısı Dernek Başkanı Adil Sarmusak ise, "Çok çok üzgünüm. Önemli bir isim kaybetmedik. Kültür hayatımız çok önemli bir kişiyi kaybetti. İbrahim Bey kardeşimiz, ben sahaflara geldiğim yıllar önce bir kitap almaya gelmiştim. Sonra bana bir dükkan verdiler oradan. 'Yahu sen hocasın, sana bir dükkan verelim' dediler. Sahaflar çarşısına geldim. Çok iyi dostluklarımız, arkadaşlarımız oldu. Onun tecrübelerinden ben çok istifade ettim. Özellikle eski tarihi kitaplar, antika kitaplar, ilmi kitaplar üzerinde çok geniş tecrübesi olan bence en geniş tecrübesi olan İbrahim Bey'di. Allah rahmet eylesin. Sonra bir zaman sonra derneği bana bıraktı. 30- 40 sene evvel. Ve biz kültür konusunda, kitap konusunda yani eski kültürümüz, eski adamlar konusunda falan çünkü o bizden çok erken geldi. Genç yaşlarda zannediyorum 11-12 yaşlarında gelmiş çarşıya. Eski sahaflardan görmüş, eski üstatlardan el almış, çok değerli bir insandı. Ve biz de ondan çok istifade ettik" şeklinde konuştu.