30 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig’de sezonun ilk devresi, dün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. 18 takımın kıyasıya mücadelesiyle geçen bu süreci hakemler de yoğun bir maç takvimiyle karşı karşıya kaldı. Her sezon olduğu gibi 2019-2020 sezonunda da VAR sistemine rağmen hakemler sık sık eleştiri oklarının hedefi oldu.
VAR’IN LİDERİ KORAY GENÇERLER
Futbolda hataları en aza indirgemek için getirilen VAR (Video Yardımcı Hakem) uygulaması, 17 haftalık periyotta yer yer tartışmalara yol açsa da lehine birçok hatalı kararın verilmesine de engel oldu. Ligin ilk yarısında VAR odasına en fazla giren isim ise Koray Gençlerler. Gençerler, MHK tarafından 11 müsabakaya VAR olarak atandı. 41 yaşındaki hakemi, 9 kez VAR görevini üstlenen Serkan Tokat takip etti. Bahattin Şimşek de 8 maçta VAR hizmeti verdi.
Emre Malok da AVAR (Video Yardımcı Hakem Asistanı) koltuğunda en çok oturan hakem olarak dikkat çekiyor.
EN FAZLA DÜDÜK ÇALAN ÇAKIR
Ligin ilk yarısında en çok düdük çalan hakem Cüneyt Çakır oldu. Çakır, tam 11 maçta hakem olarak sahada yer aldı. 43 yaşındaki hakemin yönettiği bu mücadeleler arasında Galatasaray-Fenerbahçe, Fenerbahçe-Beşiktaş, Beşiktaş-Galatasaray gibi önemli karşılaşmalar da bulunuyor.
Çakır'ı en çok maç yöneten hakemler sıralamasında 10'ar defa ile Ali Palabıyık ile Fırat Aydınus izliyor. Abdulkadir Bitigen, Ali Şansalan, Yaşar Kemal Uğurlu ve Halil Umur Meler de 9 maçta düdük çaldı.
EN ÇOK BURAK ŞEKER VE KUTLUHAN BİLGİÇ YORULDU
Süper Lig, 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan mücadeleleri göz önüne aldığımızda ilk yarıda en fazla yorulan isimler Burak Şeker ve Kutluhan Bilgiç. Şeker, 5’er defa TFF 1. Lig ve AVAR, 3 kez VAR, 4 defa Türkiye Kupası, 2 sefer de Dördüncü Hakem olmak üzere toplam 19 maça atandı.
Kutluhan Bilgiç de 10 TFF 1. Lig, 2 Türkiye Kupası, 2 AVAR, 5 kez de Dördüncü Hakem görevlerinde bulundu.
PALABIYIK SARARTTI
MHK, 17 haftada oynanan 153 maçta 24 hakemi Süper Lig maçlarında sahaya sürdü. Bu hakemler söz konusu maçlarda toplam 757 defa (çift sarı kartlar dahil) sarı kartına başvurdu. Söz konusu kartların 57’sini ise Ali Palabıyık gösterdi. Palabıyık, böylelikle ligin ilk yarısında en fazla sarı kartına başvuran oldu. 38 yaşındaki Palabıyık’ı 55 kez ile Abdulkadir Bitigen, 52 defayla da Halil Umut Meler takip ediyor.
4 HAKEMDEN 5'ER DEFA KIRMIZI
Ligin ilk devresinde en fazla kırmızı kartına başvuran hakemler Ali Palabıyık, Halil Umut Meler, Abdulkadir Bitigen ve Mustafa Öğretmenoğlu oldu. Öğretmenoğlu 1’i direkt, 4’ü çift sarıdan, Palabıyık; 2’si direkt, 3’ü çift sarıdan, Bitigen ve Meler de 3’ü direkt, 2’si çift sarıdan toplam 5’er defa kırmızısına başvurdu.
PALABIYIK VE BİTİGEN EN FAZLA PENALTI VERENLER
Ligde 17 haftalık bölümde 5’er defa beyaz noktaya giden Ali Palabıyık ve Abdulkadir Bitigen, en fazla penaltı çalan hakemler arasında ilk sırayı paylaşıyor. Bu isimleri 4’er penaltı ile Arda Kardeşler ve Haili Umut Meler izledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!