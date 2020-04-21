SAHA İstanbul'dan kamu görevlilerine 27 bin 600 yüz siperliği bağışı - ANKARA

21 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kümelenme, salgın sonrasında ortaya çıkan cihaz ve ekipman ihtiyaçlarının karşılanmasına destekte bulunmak amacıyla üyelerinden yetenek bilgileri topladı.Kümelenmenin koordinasyonu ve destekleriyle robotik tanı kiti, solunum cihazı, izolasyon süreçlerinde kullanılmak üzere dijital uygulaması geliştirilmesi gibi bir dizi proje hayata geçirildi.SAHA İstanbul'a üye firmalardan TTAF Elektronik, PLAST MET Şirketler Grubu, ORTEM Elektronik, Gökçeler Makina da tüm dünya ile birlikte Türkiye'de de görülen Kovid-19 salgınında toplumsal sorumluluk duygusuyla üretim altyapılarını değerlendirerek yüz siperliği tasarımı ve seri üretimi gerçekleştirdi.Bu süreçte ön saflarda mücadele veren sağlık görevlileri, polis, jandarma ve belediye çalışanları için üretilen 27 bin 600 yüz siperliği, SAHA İstanbul organizasyonunda bazı valiliklere bağışlandı ve bunların dağıtımına başlandı.Aksaray Valiliği, Amasya Belediye Başkanlığı, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Bursa İl Jandarma Komutanlığı, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, Çorum Valiliği, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Elazığ Valiliği, Alaca Kaymakamlığına teslimatlar yapılırken, yüz siperliklerinin dağıtımlarına devam edilecek.- "Seferberlik için hızlı şekilde orgazine olduk"SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kümelenme olarak salgınla birlikte ortaya çıkan seferberlikte görev almak amacıyla hızlı şekilde organize olduklarını söyledi.Kümelenme üyelerinden bazılarının yetenekleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan cihaz ve ekipmanların tasarım ve üretiminde görev aldıklarını belirten Keleş, bazı firmaların da tıbbi cihaz üreticilerinin ihtiyaç duyduğu alt sistemlerin üretimini gerçekleştirerek bu süreci desteklediğini bildirdi.Keleş, tıbbi cihaz üretimi yanında özellikle sahada görev yapan başta sağlık çalışanları olmak üzere kamu görevlilerinin salgından korunmasının da çok önemli olduğuna işaret ederek, "Firmalarımız bu konudaki ihtiyaçları karşılamak için de sorumluluk üstlendiler. Üretilen yüz siperlikleri bu zorlu mücadelede ön saflarda yer alan kamu görevlilerinin kullanımına sunulmuş durumda. İçinde bulunduğumuz günlerde milletimizin sağlığı ve huzuru için sorumluluk üstlenen tüm firmalarımıza şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.
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