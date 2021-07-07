Konsorsiyumdan yapılan açıklamaya göre, bu üretimle mevcut üretime günlük 400 milyon metreküp gaz eklenerek, 2 milyon evin enerji ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.
Sahanın güneydoğu kanadındaki gaz akışının yılın üçüncü çeyreğinde tam kapasite üretim oranlarına ulaşması bekleniyor.
Açıklamaya göre, Şah Deniz-2 projesinde 2021 yılı için planlanan 540 metre derinliğindeki Güneydoğu Kanadı'ndaki üretime zamanında ve emniyetli biçimde başlanırken, derin su kanadındaki üretim, ilgili tüm açık deniz inşa ve devreye alma işlerinin başarıyla tamamlanmasının ardından 30 Haziran'da faaliyete geçti.
Projenin, Güneydoğu Kanadı'nda bulunan yeni üretim kısmı, iki yeni akış hattı, dört kuyu ve dünya standartlarındaki Şah Deniz rezervlerine bağlı bir dizi deniz altı yapılarından oluşuyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Şah Deniz işletmecisi bp'nin Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye Bölge Başkanı Gary Jones, bu üretimin konsorsiyumun ulaşmayı planladığı en önemli dönüm noktası olduğunu belirterek şunları kaydetti:
"Bunu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan tüm zorluklara ve kısıtlamalara rağmen emniyetli bir şekilde planladığımız, bütçe ve süre dahilinde gerçekleştirdiğimiz için gururluyuz. Üretimin yeni başladığı Şah Deniz-2 Güneydoğu Kanadı'nda, iki dağıtım borusu ve 40 kilometreden fazla akış hattı kullanılarak Şah Deniz saha üretimine günlük yaklaşık 90 bin varil eşdeğerinde petrol miktarı eklenmesini beklediğimizi ifade etmekten memnuniyet duyuyorum."
Şah Deniz Konsorsiyumunda yüzde 28,8 oranındaki hissesiyle bp operatör konumundayken, TPAO yüzde 19, Petronas yüzde 15,5, AzSD yüzde 10, Lukoil yüzde 10, Nico yüzde 10, ve SGC şirketi yüzde 6,7 paya sahip bulunuyor.
Hazar Denizi'nde Azerbaycan açıklarında bulunan ve 1999 yılında keşfedilen Şah Deniz, bp tarafından şimdiye kadar yapılmış en büyük gaz keşfi olma özelliği taşıyor.
Şah Deniz sahasında bugüne kadar 140 milyar metreküpten fazla doğal gaz ve 33 milyon tondan fazla kondensat üretimi gerçekleştirildi.
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