İHA

İHA'nın haberine göre; rapçi Gazapizm ve Sagopa Kajmer, Uludağ'daki bir etkinlikte sahne aldı. Akşam saatlerinde gerçekleştirilen etkinlik ile 2020'nin en büyük gençlik festivalinin açılışını yapan Gazapizm, sıfır derecenin altına düşen sıcaklığa aldırış etmeden etkinlik alanını dolduranları coşturdu.

Gzapizm, "Heyecanı Yok" şarkısındaki "Zıplıyor herkes kanguru sanki" nakaratına vurgu yaparak gençleri kendisine eşlik etmeye ve zıplamaya davet etti. Performansı ile kendisini dinlemeye gelenlerin ayağını yerden kesen genç rapçi, finalde yaktığı meşale ile de bir anlamda festivalin açılışını yapmış oldu.

Gazapizm'in ardından duayen rapçi Sagopa Kajmer sahne aldı. Sagopa Kajmer, "Toz Taneleri" ile startını verdiği performansında "Meftun", "Maalesef, "Korkuyorum Artık", "Baytar" ve "Vasiyet" gibi dillere pelesenk olan şarkılarını da birbiri ardınca seslendirdi.

Yüzlerce kişilik koronun bir an olsun susmadığı konserde "Bir Savaş Bin Ölüm"ü söyleyen Sagopa Kajmer, "Zulme karşı dimdik dur. Yanındayız Kudüs" diyerek büyük alkış aldı.

Alkışlar eşliğinde noktaladığı konserini müzikseverlerin isteği üzerine yarım saat daha uzatan Sagopa Kajmer, finali "İstisnalar Kaideyi Bozmaz" şarkısı ile yaptı.