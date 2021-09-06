Kuruçeşme'de Sagopa Kajmer rüzgarı esti

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Rapçi Sagopa Kajmer, geçtiğimiz akşam Kuruçeşme'de dinleyicileriyle buluştu. 'Neyse', 'Vazgeçtim İnan' ve 'İstisnalar Kaideyi Bozmaz' gibi sevilen şarkılarını seslendiren Kajmer, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan ünlü rapçinin şarkılarına hayranları hep bir ağızdan eşlik etti.