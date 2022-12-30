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Haberler Magazin Sagopa Kajmer kimdir, kaç yaşında ve nereli? Güldür Güldür Show yılbaşı konuğu Sagopa Kajmer gerçek adı ne?

Sagopa Kajmer kimdir? İşte Sagopa Kajmer hayatı ve biyografisi

Rap dünyasında tanınan isimlerden biri olan Sagopa Kajmer'in hayatı ve kariyeri Güldür Güldür Show'da yılbaşı özel konuğu olmasının ardından yeniden gündeme geldi. Sagopa Kajmer'in hayatı hakkında merak edilen bilgileri haberimizde bir araya getirdik. İşte detaylar...

Giriş: 30.12.2022 - 01:05 | Güncelleme: ABONE OL
Sagopa Kajmer kimdir, kaç yaşında ve nereli? Güldür Güldür Show yılbaşı konuğu Sagopa Kajmer gerçek adı ne?
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Sagopa Kajmer veya gerçek adıyla Yunus Özyavuz Türk rap müzisyeni, müzik yapımcısı, söz yazarı ve DJ'dir. Yılbaşında yayınlanacak Güldür Güldür Show programında konuk olan Sagopa Kajmer şarkıları ve performansı ile seyircilere keyifli anlar yaşatacak. Peki, Sagopa Kajmer kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Sagopa Kajmer hayatı ve kariyeri...

SAGOPA KAJMER KİMDİR?

17 Ağustos 1978'de Samsun'da doğdu. İlköğretim, ortaöğretim ve lise eğitimini Samsun'da tamamladı. Daha sonra Samsun'da yerel bir radyoda DJ'lik yaparak işe başladı. Daha sonra üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi ve İstanbul Üniversitesinden Fars Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirerek mezun oldu. 1999'da Kuvvetmira adlı rap grubunu kurdu ve grupta Silahsız Kuvvet adıyla yer aldı. Daha sonra Yeraltı Operasyonu'nda yer aldı. Başta Silahsız Kuvvet mahlasını kullanan sanatçı daha sonra Sagopa Kajmer ismini kullanmaya başladı ve Sagopa Kajmer isimli bir albüm çıkardı. Bu albümden sonra On Kurşun'u çıkardı.

2004'te Bir Pesimistin Gözyaşları'nı piyasaya sürdü. G.O.R.A. filminin müziklerini yaptı. 2005'te Romantizma albümünü çıkardı. 11 Ağustos 2005'te kendi plak şirketi Melankolia Müzik'i kurdu. 2006'da Melankolia Müzik etiketiyle Kafile isimli bir derleme albüm yayımladı. 1 Ağustos 2006'da Esen Güler (Kolera) ile evlendi. 2007'de Kolera ile İkimizi Anlatan Bir Şey isimli bir düet albümü yayımladı. 2008'de Kötü İnsanları Tanıma Senesi adlı bir solo albüm yayımladı. 2009'da Şarkı Koleksiyoncusu isimli bir albüm çıkardı. 2010'da Kolera ile 2. düet albümü Bendeki Sen'i piyasaya sürdü. 2011'de Saydam Odalar'ı piyasaya sürdü. 2013'te Kalp Hastası isimli bir albüm çıkardı. 2017'de Ahmak Islatan albümünü çıkardı.

BAŞARILAR

2005'te düzenlenen Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde "Vasiyet" adlı şarkı klibi En İyi Video Klip ödülünü kazandı. MTV Türkiye tarafından 6 Kasım 2008'de düzenlenen Avrupa Müzik Ödüleri'nde Türkiye'de yılın en iyisi olmaya aday gösterildi. Kolera ile 2. düet albümü olan Bendeki Sen ilk kez düzenlenen TRT Müzik Ödülleri'nde halkın oylarıyla belirlenen "Yılın Albümü" kategorisine aday gösterildi. Albüm, yapılan oylamada ilk 5'e girdi.

DİSKOGRAFİ

  • Yeraltı Operasyonu (1999)
  • Gerilim 99 (Promo) (1999)
  • Toplama Kampı (2000)
  • Sözlerim Silahım (2001)
  • İhtiyar Heyeti (2002)
  • On Kurşun (2001)
  • One Second (2002)
  • Sagopa Kajmer (2002)
  • Bir Pesimistin Gözyaşları (2004)
  • Romantizma (2005)
  • İkimizi Anlatan Bir Şey (2007)
  • Kötü İnsanları Tanıma Senesi (2008)
  • Bendeki Sen (2010)
  • Saydam Odalar (2011)
  • Kalp Hastası (2013)
  • Ahmak Islatan (2017)
Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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