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        Haberler Gündem Güncel Sağmalcılar Viyadüğü'nde 10 günlük çalışma: Trafiğe kapatılacak | Son dakika haberleri

        Sağmalcılar Viyadüğü'nde 10 günlük çalışma: Trafiğe kapatılacak

        İstanbul Bayrampaşa'daki Sağmalcılar Viyadüğü'nde depreme karşı güçlendirme çalışması yapılacak. Viyadük üzerindeki bütün şeritler, 2023-2024 eğitim öğretim yılının tamamlanmasının ardından 10 gün süreyle 23.00 ile 06.00 arasında geçici olarak trafiğe kapatılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 12:25 Güncelleme: 10.06.2024 - 12:25
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        • 1

          Bayrampaşa'daki Sağmalcılar Viyadüğü'nde yapılacak depreme karşı güçlendirme çalışması nedeniyle bütün şeritler, okulların kapanmasının ardından 10 gün süreyle 23.00 ile 06.00 arasında geçici olarak trafiğe kapatılacak.

        • 2

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada, O-3 kara yolu üzerindeki Sağmalcılar Viyadüğü'nde, 2023-2024 eğitim öğretim yılının tamamlanmasının ardından depreme karşı güçlendirme çalışması yapılacağı bildirildi.

        • 3

          O-3 kara yolu Aksaray yönünde "Viyadük genleşme derzi" yenileme çalışması yapılacağı belirtilen açıklamada, viyadük üzerindeki bütün şeritlerin, 23.00 ila 06.00 saatleri arasında 10 gün süreyle geçici olarak trafiğe kapatılacağı kaydedildi.

        • 4

          ALTERNATİF YOLLAR BELİRLENDİ

          Açıklamada, belirtilen saatlerde O-3 kara yolu ve Metris-Esenler bağlantı yolundan gelen sürücülerin Aksaray yönüne, alternatif olarak Otogar bağlantı yolu ve Dumlupınar Caddesi'ni kullanıp D-100 kara yoluyla, Hal Kavşağı'ndan da Eski Edirne Asfaltı bağlantısıyla ulaşabileceği ifade edildi. Otogar yönünden gelecek sürücülerin ise doğrudan Dumlupınar Caddesi üzerinden D-100 kara yoluna bağlanıp Aksaray yönüne ulaşabileceği belirtildi.

        • 5

          Açıklamada, "Bölgede trafik yoğunluğunda artış görülebileceğinden alternatif güzergahlar kullanılması önerilirken, sürücülerin trafik levhaları ve yer işaretlerine uymaları önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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