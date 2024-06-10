Sağmalcılar Viyadüğü'nde 10 günlük çalışma: Trafiğe kapatılacak
İstanbul Bayrampaşa'daki Sağmalcılar Viyadüğü'nde depreme karşı güçlendirme çalışması yapılacak. Viyadük üzerindeki bütün şeritler, 2023-2024 eğitim öğretim yılının tamamlanmasının ardından 10 gün süreyle 23.00 ile 06.00 arasında geçici olarak trafiğe kapatılacak.
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Bayrampaşa'daki Sağmalcılar Viyadüğü'nde yapılacak depreme karşı güçlendirme çalışması nedeniyle bütün şeritler, okulların kapanmasının ardından 10 gün süreyle 23.00 ile 06.00 arasında geçici olarak trafiğe kapatılacak.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada, O-3 kara yolu üzerindeki Sağmalcılar Viyadüğü'nde, 2023-2024 eğitim öğretim yılının tamamlanmasının ardından depreme karşı güçlendirme çalışması yapılacağı bildirildi.
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O-3 kara yolu Aksaray yönünde "Viyadük genleşme derzi" yenileme çalışması yapılacağı belirtilen açıklamada, viyadük üzerindeki bütün şeritlerin, 23.00 ila 06.00 saatleri arasında 10 gün süreyle geçici olarak trafiğe kapatılacağı kaydedildi.
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ALTERNATİF YOLLAR BELİRLENDİ
Açıklamada, belirtilen saatlerde O-3 kara yolu ve Metris-Esenler bağlantı yolundan gelen sürücülerin Aksaray yönüne, alternatif olarak Otogar bağlantı yolu ve Dumlupınar Caddesi'ni kullanıp D-100 kara yoluyla, Hal Kavşağı'ndan da Eski Edirne Asfaltı bağlantısıyla ulaşabileceği ifade edildi. Otogar yönünden gelecek sürücülerin ise doğrudan Dumlupınar Caddesi üzerinden D-100 kara yoluna bağlanıp Aksaray yönüne ulaşabileceği belirtildi.
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Açıklamada, "Bölgede trafik yoğunluğunda artış görülebileceğinden alternatif güzergahlar kullanılması önerilirken, sürücülerin trafik levhaları ve yer işaretlerine uymaları önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.