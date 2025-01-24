Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık Sağlıkta dijital entegrasyon hekimleri de hastaları da memnun etti | Sağlık Haberleri

        Sağlıkta dijital entegrasyon hekimleri de hastaları da memnun etti

        Sağlık Bakanlığının zamanda tasarruf sağlayan ve hastanelerdeki yoğunluğu azaltan aile sağlığı merkezi ve hastaneler arasındaki dijital entegrasyonu, Erzurum'daki hekimler ve hastalar memnuniyetle karşıladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 16:42 Güncelleme: 24.01.2025 - 16:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hekimler de hastalar da sağlıkta dijital entegrasyondan memnun
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Koruyucu sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve sağlık hizmetlerinin tüm basamaklarını entegre hale getirmek amacıyla Bakanlık tarafından 1 Ocak'ta devreye alınan dijital dönüşüm uygulamalarıyla, sağlık hizmetlerinin kesintisiz sunulması hedefleniyor.

        Bu entegrasyon çerçevesinde aile hekimi muayene ettiği hastasından, röntgen, mamografi, yenidoğan kalça ultrasonografisi ve laboratuvar tetkiklerini direkt isteyebiliyor ve gerekirse Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden ilgili polikliniklere randevu oluşturuyor.

        Yeni sağlık uygulamasıyla hem vatandaşlar zamanını daha verimli kullanıyor hem de hastanelerdeki yığılmaların ve yanlış yönlendirilmelerin önüne geçiliyor.

        REKLAM

        Erzurum'da yeni sağlık uygulamasından faydalanan vatandaşlar ile aile hekimleri, hizmetten memnun kaldı.

        "UYGULAMALAR MHRS İLE ENTEGRELİ ÇALIŞIYOR"

        İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Serdar Gözüm, Bakanlığın, koruyucu sağlık hizmetlerini güçlendirmek için kapsamlı şekilde dijital dönüşüm çalışması başlattığını söyledi.

        Yeni uygulamalarla aile hekimliği ve hastaneler arasında işbirliğinin artacağını ifade eden Gözüm, "Aile hekimlerinin hastaları için daha etkin çözümler sunması amacıyla geliştirilen uygulamalar MHRS ile entegreli çalışıyor, aile hekimleri hastalarına özel muayene randevularını oluşturabilecek. Aile hekimlerimiz hastaları için gerekli laboratuvar ve görüntüleme tetkiklerini doğrudan hastanelerden talep ediyor. Bu işlemler sırasında hastalara e-Nabız üzerinden benzersiz kod atanacak ve gereksiz tekrarların önüne geçilecek" dedi.

        REKLAM

        Gözüm, hastanelerde yapılan tetkik sonuçlarını aile hekimlerinin kullandığı sistemden anlık takip edebileceğini belirterek, vatandaşların da bu sonuçlara e-Nabız üzerinden ulaşabileceğini anlattı.

        Bu uygulamayla aile hekimleri ve hastane hekimlerinin, hastalarını Sağlıklı Hayat Merkezlerine yönlendirip danışmanlık süreçlerini dijital olarak takip edeceğini aktaran Gözüm şunları kaydetti: "Bu uygulama vatandaşlar için yeni bir dönemin başlangıcı, Bakanlığın bu girişimiyle aile sağlığı merkezi ve hastaneler arasındaki entegrasyon sayesinde sağlık hizmetlerine erişim daha kolay ve hızlı hale geldi. Vatandaş, randevu ve tetkik süreçlerini daha etkin şekilde yönetiyor. Bu sistem sayesinde aile hekimleri INR, röntgen, mamografi, kalça ultrasonu gibi tetkikleri doğrudan talep ediyor. Hastalar, hastanede poliklinik kaydı yaptırmadan tetkiklerini çektirecek, sonuçlar aile hekimlerinin sisteminde görülecek. Yeni uygulanan sistemle vatandaş hem zamandan tasarruf ediyor hem de gereksiz hastane başvuruları azalıyor."

        AİLE HEKİMLERİ VE HASTALAR MEMNUN

        Veyis Efendi Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Çağrı Gacır da "Sistemden akciğer grafiği, mamografi, özellikle takip ettiğimiz 2 aylık bebekler için kalça ultrasonu çekimlerini talep edebiliyoruz. Bu durum bizler ve vatandaşlara kolaylık oluşturdu" ifadelerini kullandı.

        Aile sağlığı merkezine muayene için gelenlerden Arzu Taşhan ise vatandaşlar olarak Sağlık Bakanlığının yeni uygulamasından çok memnun kaldıklarını belirterek, "Aile hekimlerine bu fırsatın verilmesi çok iyi oldu. Bu uygulamalar bize zamandan kazandırdı. Başka hastaneye gidip sıra bekleyeceğimize işlerimizin buradan yapılması çok kolaylık sağladı, yeni uygulamadan memnunuz" diye konuştu.

        Vatandaşlardan Mehmet Taşeli de aile hekimliği siteminden çok memnun kaldıklarını anlatarak, "Aile hekimlerinde işlerimizi kolaylıkla çözüyoruz, yeni uygulamadan çok memnunuz" dedi.

        İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir ise aile hekimleri ve hastaneler arasında yeni bir dönem başlatan sistemin vatandaş odaklı olduğuna işaret ederek, "Tedavi hizmetleri kadar koruyucu sağlık hizmetleri de çok önemli. Aile hekimlerimiz uygun gördükleri hastalar için hastanelerde ileri tetkikler isteyebilecek ve hastalar için ikinci ve üçüncü basamak hastanelerde ilgili branşlara randevular oluşturup uzman hekimlerimize yönlendirebilecek" değerlendirmesinde bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kartalkaya faciasında gözaltı 14'e çıktı!
        Kartalkaya faciasında gözaltı 14'e çıktı!
        Anne Defne, Dila ve Ela... Faciaya gitmeden son fotoğraf!
        Anne Defne, Dila ve Ela... Faciaya gitmeden son fotoğraf!
        Özel, bilirkişi ön raporunu paylaştı
        Özel, bilirkişi ön raporunu paylaştı
        "Aynı gün bir kişi daha akıma kapıldı!"
        "Aynı gün bir kişi daha akıma kapıldı!"
        Çarşafları birbirine bağladı! Dehşet otelinden 11 kişiyi kurtardı!
        Çarşafları birbirine bağladı! Dehşet otelinden 11 kişiyi kurtardı!
        Scholz'dan Musk'a: "Avrupa'da demokrasiyi tehlikeye atıyor"
        Scholz'dan Musk'a: "Avrupa'da demokrasiyi tehlikeye atıyor"
        Bu korkular sizde de varsa monofobiye dikkat!
        Bu korkular sizde de varsa monofobiye dikkat!
        UEFA'dan skandal karar!
        UEFA'dan skandal karar!
        5 yıl, 3 aya kadar hapis talebi
        5 yıl, 3 aya kadar hapis talebi
        "Yıl sonuna kadar tüm konutlar teslim edilecek"
        "Yıl sonuna kadar tüm konutlar teslim edilecek"
        Gözaltına alındı
        Gözaltına alındı
        Avrupa Ligi'nde tur hesapları!
        Avrupa Ligi'nde tur hesapları!
        Önceki gün evinden çıktı! Yaşlı kadın 2 gündür aranıyordu!
        Önceki gün evinden çıktı! Yaşlı kadın 2 gündür aranıyordu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Mikautadze transferi rafa kalktı!
        Mikautadze transferi rafa kalktı!
        Otobüs kamyona çarptı! Can kayıpları var
        Otobüs kamyona çarptı! Can kayıpları var
        Önce ayrılık sonra transfer!
        Önce ayrılık sonra transfer!
        Suriye, belirli ürünler için gümrük vergilerini yeniden değerlendirecek
        Suriye, belirli ürünler için gümrük vergilerini yeniden değerlendirecek
        Yusuf Akçiçek, Lyon maçında parladı!
        Yusuf Akçiçek, Lyon maçında parladı!
        Habertürk Anasayfa