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        Haberler Sağlık Sağlıklı Yaşam Eczacılığı Derneği kuruldu

        Sağlıklı Yaşam Eczacılığı Derneği kuruldu

        Sağlıklı Yaşam Eczacılığı Derneği (SAYED) İstanbul'da kuruldu. SAYED, eczacılığın bütüncül ve fonksiyonel temelli önleyici sağlık hizmetlerindeki rolünü harekete geçirerek, bilimsel ve yenilikçi yaklaşımlarla insanların yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2024 - 10:32 Güncelleme: 24.02.2024 - 10:34
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        Sağlıklı Yaşam Eczacılığı Derneği kuruldu
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        Sağlıklı Yaşam Eczacılığı perspektifiyle projeler üretme ve uygulama odaklı bir yaklaşımla, geniş halk kitlelerinin sağlıklı yaşam kalitesini artırmaya katkıda bulunmak amacıyla Sağlıklı Yaşam Eczacılığı Derneği (SAYED) kuruldu.

        Derneğin Başkanlığı’na Ecz. Kamber Çal seçilirken yönetim şu isimlerden oluştu: Ecz. Veysel Demirci (Başkan Yardımcısı), Ecz. Yusuf Kürkçüoğlu (Genel Sekreter), Serkan Polat (Sayman), Ecz. Mehmet Kaya (Üye), Ecz. Lütfullah Demirci (Üye), Ecz. Halid Bilal Çal (Üye).

        HEDEF: SAĞLIKLI YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAK

        Dernek Başkanı Ecz. Kamber Çal, eczacılığın bütüncül ve fonksiyonel temelli önleyici sağlık hizmetlerindeki rolünü harekete geçirerek, bilimsel ve yenilikçi yaklaşımlarla insanların yaşam kalitesini artırmayı amaçladıklarını ifade etti.

        Çal, "Sağlıklı yaşam eczacılığının bu vizyonu doğrultusunda, herkesin sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için bilgi, farkındalık ve kaynaklara erişimini kolaylaştırmayı, bu alanda ulusal ve uluslararası düzeyde öncü bir rol üstlenmeyi hedefliyoruz. Sağlıklı Yaşam Eczacılığı perspektifiyle proje üretme ve uygulama odaklı bir yaklaşımla, geniş halk kitlelerinin sağlıklı yaşam kalitesini artırmaya katkıda bulunmak ve buna öncülük etmek istiyoruz” dedi.

        "SAĞLIK OKURYAZARLIĞI GELİŞTİRİLMELİ"

        Çal, "Bireylerin sağlık okuryazarlığını geliştirmek, sağlıklı yaşam bilincini kökleştirmek ve sürdürülebilir bir sağlıklı yaşam kültürünün toplumun tüm katmanlarına yayılmasına katkıda bulunma amacındayız. Toplumun her bireyinin fiziksel, ruhsal ve sosyal anlamda tam bir iyilik hali içinde yaşamasını destekleyerek, sağlıklı bireylerden oluşan sağlıklı toplulukların inşasında sorumluluk almak ana hedefimiz olacaktır" diye konuştu.

        DERNEĞİ MOTTO'SU: SAĞLIĞINI KAYBETMEDEN KORU, KAYBEDİNCE KAZAN

        Sağlıklı Yaşam Eczacılığı Derneği’nin motto’sunu kısaca 4K ile ifade ettiklerini belirten Başkan Yardımcısı Ecz. Veysel Demirci ise şunları söyledi: "4K’nın açılımı ‘Sağlığını Kaybetmeden Koru, Kaybedince Kazan’ ilkesidir. Sağlıklı yaşam konusundaki temel bakış açımız, kaybetmeden önce sağlığın korunması ve sadece semptomları baskılamak yerine, bireyin beden-zihin-ruh bütünlüğünü ayrılmaz bir bileşen olarak ele alarak kaybedilen sağlığın yeniden kazanılması prensibini destekleyen bütüncül bir yaklaşımdır."

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        #Sağlıklı Yaşam Eczacılığı Derneği
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