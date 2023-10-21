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        Haberler Yaşam Sağlıklı ve güçlü tırnakların sırrı! İşte evde yapabileceğiniz pratik kürler!

        Sağlıklı ve güçlü tırnakların sırrı! İşte evde yapabileceğiniz pratik kürler!

        Tırnaklar, vücudumuzun en önemli ve hassas bölgelerinden biridir. Tırnakların sağlıklı ve güçlü olması, hem estetik hem de fonksiyonel açıdan önemlidir. Kırık, çatlak ve tırnak mantarı gibi tırnak problemleri, hem görünümü hem de sağlığı olumsuz etkileyebilir. Sağlıklı ve güçlü tırnaklar için dikkat edilmesi gereken noktaları sizler için derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2023 - 13:30 Güncelleme: 21.10.2023 - 13:30
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        • 1

          Sağlıklı ve bakımlı görünen tırnaklara sahip olmak herkesin hayalidir fakat gerek zaman bulamamak gerekse maddiyat sebebiyle çoğu zaman yaptırmaktan uzaklaşırız. Aslında evde bütçe dostu kürlerle tırnaklarınıza bakım yapmak çok kolay. İşte tırnak bakımına dair size yardımcı olacak kürler...

        • 2

          EVDE TIRNAK GÜÇLENDİRME

          Tırnaklarınızın bakımını aksatmadan yaparsanız, güçlü tırnaklara sahip olmak o kadar da zor değil. Tırnak etlerinize doğal yağlar da uygulamak oldukça faydalı olacaktır. Badem yağı, hindistancevizi yağı, jojoba, fındık, aloe vera gibi doğal yağlar uzun ve güçlü tırnaklarınız olmasına yardımcı olabilir.

        • 3

          EVDE HAZIRLAYACAĞINIZ TIRNAK BAKIM KÜRÜ

          Evde doğal yağları karıştırarak tırnaklarınıza bakım yapabilirsiniz.

          Malzemeler:

          1 yemek kaşığı üzüm çekirdeği yağı

          5 damla havuç yağı

          1 kapsül E vitamini

          5 damla limon yağı

          Tüm malzemeleri karıştırın ve tırnaklarınıza uygulayın.

        • 4

          Bal kürü: Bal, tırnakların nemlenmesine ve güçlenmesine yardımcı olur. Bir kaşık bala bir damla limon suyu ekleyin ve bu karışımı tırnaklarınıza sürün. 15 dakika bekletin ve ardından tırnaklarınızı ılık suyla durulayın.

          Yoğurt kürü: Yoğurt, tırnakların güçlenmesine ve parlamasına yardımcı olur. Bir kaseye yoğurt dökün ve tırnaklarınızı 10 dakika bu suda bekletin. Ardından tırnaklarınızı ılık suyla durulayın.

        • 5

          Sağlıklı ve güçlü tırnaklar için evde yapabileceğiniz diğer kürler şu şekildedir:

          Zeytinyağı kürü: Zeytinyağı, tırnakların nemlenmesine ve güçlenmesine yardımcı olur. Bir kaseye ılık zeytinyağı dökün ve tırnaklarınızı 10-15 dakika bu suda bekletin. Ardından tırnaklarınızı ılık suyla durulayın.

          Limon suyu kürü: Limon suyu, tırnaklardaki ölü hücreleri temizlemeye ve tırnakların parlamasına yardımcı olur. Bir kaseye limon suyu dökün ve tırnaklarınızı 5 dakika bu suda bekletin. Ardından tırnaklarınızı ılık suyla durulayın.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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