Sağlıklı ve güçlü tırnakların sırrı! İşte evde yapabileceğiniz pratik kürler!

Bal kürü: Bal, tırnakların nemlenmesine ve güçlenmesine yardımcı olur. Bir kaşık bala bir damla limon suyu ekleyin ve bu karışımı tırnaklarınıza sürün. 15 dakika bekletin ve ardından tırnaklarınızı ılık suyla durulayın.

Yoğurt kürü: Yoğurt, tırnakların güçlenmesine ve parlamasına yardımcı olur. Bir kaseye yoğurt dökün ve tırnaklarınızı 10 dakika bu suda bekletin. Ardından tırnaklarınızı ılık suyla durulayın.