25 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çağın salgın hastalığı obezite çocukluk çağında da hızla yaygınlaşırken, bazı ebeveynler ise tam tersine çocuklarının yemek yememesinden, zayıf olmasından şikayetçi. “Ne yapsam yemek yediremiyorum!”, “Yaşına göre olması gereken kilonun çok altında!” türünden serzenişleri birçok anneden duymak mümkün.
Beslenme ve Diyet, Fitoterapi Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz, her dört çocuktan birinde iştahsızlık sorunu olduğunu belirtirken “Eğer altında yatan herhangi bir hastalık yoksa, çocuğunuz gelişimine sağlıklı olarak devam ediyorsa iştahsızlık için endişelenmeye gerek yok. Onların kilo almalarını sağlayabilirsiniz. Ancak çocuğunuzun kilo almasını sağlarken onun sağlığını tehlikeye atmadan sağlıklı yöntemlerle bunu yapın” diyor.
PORTAKAL SUYUNA PEKMEZ EKLEYİN
Çocuğunuza yüksek enerjili sağlıklı içecekler hazırlayın. Süt, muz, bal, bebe bisküvisi, badem ve sade dondurmayı blenderdan geçirip, kalorisi yüksek, lezzetli ve sağlıklı bir içecek hazırlayabilirsiniz. Taze sıkılmış portakal suyuna pekmez ekleyip içirebilirsiniz. Katı meyve sıkacağınızda elma-havuç suyu hazırlayabilirsiniz. Bu içecekler çocuğun kilo almasını sağlarken aynı zamanda oldukça enerji de verir. Ancak bu içecekler asla çocuğun asıl yemeklerinin yerine geçmeyeceğinden, yemeklerle birlikte veya hemen yemek öncesi değil de yemek aralarında atıştırmalıklarda verebilirsiniz.
YEMEKTEN BİR SAAT ÖNCE SIVI TÜKETMEYİN
Kilo alsın diye hazırlanan meyve suları, milkshake ve meyveli sütleri yemekten 1 saat önce ve yemek sırasında vermeyin. Çünkü çocuğun zaten küçük olan mide hacminin sıvı ile dolması, tokluk hissi yaratarak temel beslenmesinin aksamasına neden olabilir. Sıvı alımını öğün aralarına ekleyebilirsiniz.
KURUYEMİŞİ İHMAL ETMEYİN
Çocuklara işlenmiş besinler ve yağlar, yüksek şekerli yiyecekler vererek kilo aldırmaktan kaçının. Bunun yerine kuru yemiş ve kuru meyvelerden (incir, hurma, kuru kayısı vb.) küçük bir çerez tabağı oluşturabilirsiniz. Fırınlanmış patates cipsini evde kendiniz hazırlayabilirsiniz.
Oyun aralarında kızarmış ekmek üzerine sürülmüş bal ve tereyağ ya da avokadolu peynirli karışımlar yedirebilirsiniz. Yemeklerinin yanına peynirli, domates soslu makarnalar veya kaşarlı patates püresi hazırlayabilirsiniz.
YEMEKLERİN SUNUMUNA ÖZEN GÖSTERİN
Göze hitap eden yemekler her zaman daha fazla iştah açtığından yeteneklerinizi konuşturup renkli kahvaltı tabakları hazırlayabilirsiniz. Kiraz domateslerden uçurtma, çırpılmış yumurtadan güneş, fıstık ezmeli ekmekten baykuş ve baykuşa muzdan göz, zeytinden burun yapabilirsiniz.
ROL MODELİ OLUN
Tokgöz, “Önce kendi beslenme tarzınızı gözden geçirmek gerek. Çünkü çocuklar her şeyi dikkatle gözlemler ve sizi model almaya çalışır. Eğer siz pırasa, kereviz ya da karnabaharı ağzınızı buruşturarak ya da çok nadir tüketirseniz, çocuğunuzdan bu sebzeleri sevmesini beklemek haksızlık olur. Çok sevmediği bir besinin faydalarını, yediği zaman onda yarattığı olumlu etkileri onunla paylaşın” diyor.
SEVMEDİĞİ YİYECEKLERİ FARKLI ŞEKİLDE HAZIRLAYIN
Örneğin süt sevmeyen çocuklara sütlü tatlılar hazırlayabilirsiniz. Muhallebi, sütlaç veya kazandibi tüketebilirler. Hatta sütlü tatlılara şeker koymadan hurmalı, incirli, muzlu muhallebi hazırlayabilirsiniz. Yumurta sevmeyen çocuklara krepler hazırlayıp pekmezle servis edebilirsiniz. Ispanak veya pırasa sevmeyen çocuklara, içerisinde ıspanak veya pırasa da bulunan börek yapabilirsiniz. Sebze tüketmeyen çocuklara sebzeli çorbalar hazırlayıp daha kolay tüketmelerini sağlayabilirsiniz. Balık veya tavuk tüketmeyen çocuklara bunların çorbalarını, meyve yemeyen çocuklara da elmalı, havuçlu veya üzümlü kekler yapabilirsiniz.
SOFRAYI ÇOCUKLARINIZLA BİRLİKTE HAZIRLAYIN
Mutfak etkinlikleri çocukların çok yönlü gelişimini destekliyor. Örneğin çocukların dikkatini, planlanma becerilerini, estetik düşünme yeteneğini ve yaratıcılığını geliştirir. Bununla birlikte çocuklar emek verdikleri şeylere değer verip sahip çıktıklarından, birlikte hazırlanmış bir yemeği tüketme ihtimali de yükseliyor. Beraber hazırladığınız gökkuşağı renginde rengarenk bir salatayı bu sayede daha kolay tüketebilir. Ardından bu yemeği “ne renk bir tabakta servis edelim?" gibi sorular sorarak, kendi seçtiği şeylerle daha kolay tüketmesini sağlayabilirsiniz.
ISRARCI OLMAYIN AMA ALTERNATİF DE YARATMAYIN
Çocuğunuz yemek yemeyi reddettiğinde veya tabağını yarım bıraktığında ısrar etmeyin. Ancak ara öğünde de bir şey yedirmeyin. Alternatif olarak aç kalacak korkusuyla sevdiği bir yemeği hazırlamayın. O zaman çocuğunuz zamanla bir sonraki öğünü beklemesi gerektiğini öğrenebilir. Ayrıca çocuğunuz yemek istemediği zaman buna duygusal veya eylemsel olarak abartılı tepkiler göstermeyin. Davranışlarınızı kontrol altına alın. Çocuk bu nedenle sizin ilginizi çektiğini fark ederse, bu ilgiyi devam ettirmek için özellikle yemek yemekten kaçınabilir.
HEKİME DANIŞIN
Tokgöz “Bütün önlemlere rağmen çocuk kilo alamıyorsa bunun nedenini araştırmak için hekime danışmak gerekir. Bazı sağlık sorunları, kistik fibrozis, erken doğum, uyuyamama gibi gibi durumlar da çocuğun normalin altında kiloda olmasına neden olabilir. Böyle bir durumda hekim ve diyetisyen eşliğinde çocuğun diyetindeki eksiklikler tespit edilerek daha uygun ve sağlıklı bir diyet uygulanması sağlanabilir” diyor.
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