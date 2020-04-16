Sağlıklı Kentler Birliği'nden 19 ilçeye tıbbi malzeme desteği

16 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, başkanlığını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın üstlendiği birlik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle üye ilçe belediyelerine destek sağladı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Aktaş, özellikle nüfusu 50 binin altında olan ilçe belediyelerine destek olmak için karar aldıklarını belirtti.
Salgın döneminde birlik ve beraberliğin önemli olduğunu ifade eden Aktaş, şunları kaydetti:
"Öncelikle temennimiz bu sürecin herhangi bir sorun, sıkıntı olmadan atlatılması. Küçük belediyelerimizde ihtiyaç hasıl olduğunda yine yardımlarla takviyeler yapacağız. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin temel felsefesi, daha yaşanabilir ve sağlıklı şehirler oluşturmak. Salgınla mücadelenin yoğun yaşandığı bu dönemde özellikle küçük ilçelerimiz için bu desteğin önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum."
Eldiven, koruyucu maske, koruyucu tulum, el dezenfektanı, yüzey dezenfeksiyonu ve püskürtme cihazından oluşan destek paketleri, Abana, Adalar, Akçadağ, Altınova, Amasra, Avanos, Aydıncık, Bayındır, Darende, Dinar, Emet, Fındıklı, Gazipaşa, Malkara, Osmancık, Sandıklı, Tirebolu, Ürgüp ve Yenipazar belediyelerine gönderildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!