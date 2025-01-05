Sağlıklı görünmüyor musunuz? Yeterince yemiyor olabilirsiniz! İşte az yemek yemenin vücudunuzda yaratacağı ciddi sonuçlar!

AZ YEMENİN NEDENLERİ

Bazı insanlar, katı diyetlere uymak ya da popüler sağlık trendlerini takip etmek gibi bilinçli bir şekilde az yemek yiyebilir. Bu diyetler ve trendler bazen yanlış yorumlanabilir veya uygun olmayan beslenme tavsiyeleri içerebilir, bu da az yemeye yol açabilir.