Yumurta sarısı, vitaminler, mineraller ve kolin de dahil olmak üzere çeşitli güçlü besinler içerir. Ayrıca, gözlerinizi koruyabilen ve katarakt ile maküler dejenerasyon gibi göz hastalıkları riskinizi azaltabilen antioksidanlar olan lutein ve zeaksantin bakımından da yüksektir.