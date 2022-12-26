Erkek hemşireyi feci biçimde darp etmişti! Sıcak gelişme!

AA'da yer alan habere göre yapılan incelemede, hasta yakını olarak hastanede bulunan Y.S. ile hemşire arasında tartışma çıktığı, kavgaya dönüşen olayda şüphelinin Uğurlu'ya yumruk attığı ortaya çıktı.

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