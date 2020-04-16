Sağlıkçıların koronavirüsle mücadelesini "kum sanatı" ile anlattı

16 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yaklaşık 10 yıldır kum sanatını icra eden, Türkiye'de ve Avrupa'da gösteriler yapan Elmas, virüsün yayılma şeklini ve sağlık çalışanlarının mücadelesini, elleriyle şekillendirdiği kumla anlattı.Elmas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, virüsün yayılma hızının yavaşlatılmasındaki en büyük etkenin gerek olmadıkça evden çıkmamak olduğunu belirterek, ailesiyle Sağlık Bakanlığının önerdiği tedbirleri uyguladıklarını söyledi.İstanbul'daki evinden zorunlu olmadıkça çıkmadığını anlatan Elmas, "İlk kez bir konuyu aktarmakta çok zorlandım çünkü sağlık çalışanlarının nasıl bir mücadele verdiğini hem televizyonlardan hem de çevremde hastaneye gidenlerden duyuyorum. Hepsi bir insanımız daha iyileşsin diye gecesini gündüzüne katıyor. Umarım yaptığım görselle bu duyguyu verebilmişimdir." dedi.Elmas, aynı zamanda özel bir okulda resim öğretmenliği yaptığını da dile getirerek, şöyle konuştu:"Okullar zorunlu olarak kapatıldığı için evde çocuğum ve eşimle zaman geçiriyoruz. Eğer dünyayı güzelleştirmek istiyorsak, bir süre de evde kalmayı, hayatı eve sığdırmayı öğrenmek zorundayız. Bazen insanları sokakta görünce kızıyorum. Sağlıkçıları düşünmelerini istiyorum. Onların bizim için verdiği mücadele bence cephede vatan için mücadele veren askerlerle aynı. Hayatlarını ortaya koyarak canla başla çalışıyorlar. Yaşlılarımız ve gençlerimiz lütfen kurallara uysun ve evlerinde kalmaya gayret etsin."Evde kaldığı süre zarfında kumla farklı konulara da değinmeyi planladığını belirten Elmas, bu süreçte insanlar için sahada olmak zorunda olan herkesi kutlamak gerektiğini söyledi.- "Biz Türkiyeyiz"Elmas, farklı ülkelerdeki sıkıntıların iyi gözlemlenmesi gerektiğinin altını çizerek, sözlerine şöyle devam etti:"Ülkemizde destek istediğinizde 80 yaşındaki biri çıkarır maaşını verir. Anneler yastığının altındaki üç kuruşunu verir. Biz Türkiyeyiz. Başkalarına benzemeyiz. Güçlü olmamızın en büyük özelliği de bu. Ben ekmeğimi kumdan çıkarıyorum, sen başka bir meslekten ama cebimiz bir, gönlümüz bir. Bu zorlu süreci bir vatandaş olarak hep beraber yeneceğimize inancım tam. Evde eşim ve çocuğum benim en büyük destekçim. Hedefimiz, kum sanatıyla kargo çalışanlarını, market çalışanlarını, polislerimizi, askerlerimizi ve bizim için dışarıda olan herkesi anlatabilmek. Birazcık gönüllere dokunarak sizleri evde kalmaya teşvik edebilirsem ne mutlu bana. Gece gündüz demeden bizler için hizmet veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya minnettarız. "
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