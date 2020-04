Sağlıkçılar hastalara şifa için sahada, kalpleri ailelerinde - SAKARYA

AA

Sakarya'da pandemi hastaneleri olan Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Toyotasa Acil Yardım Hastanesinde koronavirüs hastalarının tedavisinde görev alan sağlık personeli ile diğer hastanelerdeki çalışanlar, yoğun mesai harcıyor.Kentte görev yapan sağlık çalışanı ve hizmet personelinden 517'si, tedbir amaçlı otel, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları, misafirhane ve öğretmenevinin de aralarında olduğu 16 konaklama mekanında kalıyor. Bir yandan canla başla çalışan, diğer yandan aile özlemi çeken sağlık personeli, kendilerine sunulan konaklama, yeme-içme gibi hizmetlerden memnuniyet duyuyor. Sağlık çalışanları, sürecin bir an önce sonlanması için vatandaşlara "evde kal" çağrısında bulunuyor.Acil tıp uzmanı Mehmet Alaçam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25 Mart'tan beri otelde kaldığını söyledi.Alaçam, hastalığın yayılma potansiyeline işaret ederek "Rica ediyoruz bu hastalığı kapmamak için evinizden çıkmayın, evinizde kalın. Biz evimize gidemiyoruz çünkü bizden de yayılabilir. Siz evinizde kalın ki bu hastalığın önüne geçelim." şeklinde konuştu.- "Çağrıya uymayan insanların yol açtığı problemler bizi etkiliyor"Doktor Esra Duman, koronavirüsün yayılmaması için yapılan "Evde kal" çağrısına uymayanların yol açtığı problemlerin kendilerini etkilediğini dile getirerek "Birçok konuda herkes fedakarlık gösteriyor ama siz ne kadar fedakarlık gösterirseniz gösterin başına buyruk davranıldığında istenmeyen sonuçlar çıkıyor. 'Dışarı çıkmayın, sosyal mesafeyi koruyun.' tarzında söylenen her şey bu sürecin temel etkeni." ifadelerini kullandı.Duman, kendilerine sağlanan imkanlardan dolayı teşekkür ederek, "Bu imkanların sağlanmadığı ülkeler de oldu. Buna vesile olan, empati kurup kendinden önce insanlığı, çevreyi düşünen herkese teşekkür ederiz. Çok iyi bir imkan oldu bizler için." değerlendirmesinde bulundu.- "Çocuklarımdan ayrı kalmak çok zor"Yoğun bakım hemşiresi Rabia Temel ise hastalara hizmet vermenin güzel olduğunu, insanlık için ayakta kalmak durumunda olduklarını ve nöbetlerinin yoğun geçtiğini anlattı. Temel, 24 gündür evinden ayrı olduğunu aktararak şöyle devam etti:"Çocuklarımı anneme bıraktım. Eşim de sağlık çalışanı olduğu için ikimiz de evde değiliz şu an. Onlardan ayrı kalmak çok zor. Onlar da zorlanıyorlar tabii ki. Özlem duyuyoruz, bunları anlatmak da zor zaten. Sizler için ailemizden, çocuklarımızdan uzaktayız. Onlardan uzakta durmak bizim için çok zor. Biz sizler için görevimizin başındayız, sizler de bizim için lütfen evinizde kalın."- "Telefonla özlem giderebiliyoruz"Doktor Kübra Akar, canla başla çalıştıklarını belirterek "Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Sırf ailelerimizin sağlığını tehlikeye atmamak için onlardan uzaktayız. O yüzden milletimizden de evlerinde kalarak bizim mücadelemize, toplu salgına karşı yardımcı olmasını istiyoruz. 'Evde kalın' diyorum." şeklinde konuştu.Tıbbi sekreter Arda Topaloğlu da koronavirüs hastalarının yatış, sevk ve diğer işlemlerini düzenlediklerini, bu süreçte evine gidemediğini dile getirerek "Ailemden hiç bu kadar uzak kalmamıştım. Ailenize sarılamıyorsunuz bile, ancak telefondan özlem giderebiliyorsunuz ya da uzaktan görebiliyorsunuz." dedi.Topaloğlu, her ihtiyaçlarının karşılandığını kaydederek "Burada herkes aile özlemi çekiyor. İşi olmayıp da dışarı çıkanların kendilerini bizim yerimize koyarak karar vermeleri gerekiyor. Evde Kal Türkiye." dedi.