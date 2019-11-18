18 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Avrupa ve ABD ile pek çok alanda aynı kalitede hizmeti daha uygun fiyatlarla hastalara sunan Türk sağlık sektörü, 1 milyona yaklaşan yabancı hasta sayısını artırmak için Afrika ülkelerindeki çalışmalarına hız verdi.
"Uluslararası Organ Nakli Ağı" projesi kapsamında Etiyopya'da bulunan Sağlık Diplomasisi Derneği Başkanı Dr. Ahmet Aksu, Türkiye’nin son yıllarda sağlık turizminde büyük bir atağa kalktığını anlattı.
"GELİR 3 MİLYAR DOLARA ULAŞTI"
Türkiye'deki yabancı hasta sayısının 6 yıl önce on binlerle ifade edilirken, şu anda 1 milyonun üzerine çıktığını belirten Aksu, "Sayının bu denli yükselmesi bu sektörün gelirini de etkiliyor. Bu yıl itibarıyla bu alanda gelir 3 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu gelirin daha yükseğe çıkma potansiyeli mevcut." dedi.
Türkiye’nin kıtada Hindistan ve Tayland ile fiyat konusunda rekabet halinde olduğunu hatırlatan Aksu, "Ancak Türkiye gelişmişlik ve kalite konusunda Avrupa ve ABD ile rekabet ediyor. Böbrek, karaciğer ve diğer nakillerde Türkiye, dünyada lider konumunda" diye konuştu.
VİZE KOLAYLIĞI SAĞLIK TURİZMİNİ OLUMLU ETKİLİYOR
Kıtada Türkiye’nin bazı dezavantajlara sahip olduğuna işaret eden Aksu, "Sağlık turizminde Türkiye’yi etkileyen önemli unsurların başında kıtada rekabet ettiği Hindistan, Tayland ve İran’dan daha yüksek fiyatlı olması geliyor. Ancak Türkiye’nin verdiği hizmetin kalitesi tartışılmaz durumda." ifadelerini kullandı.
"Sıradan bir turistin Türkiye’ye getireceği döviz ortalama bin dolarken, sağlık talebi ile Türkiye’ye gelen Afrikalı turistin Türkiye’ye getireceğiz döviz ortalama 10 bin dolar seviyesinde." diyen Aksu, sağlık turizminin daha da gelişmesi için sağlık hizmeti talebinde bulunan Afrikalılara vize işlemlerinin kolaylaştırılması gerektiğinin altını çizdi.
"TÜRKİYE'DE EVİMİZDE GİBİYDİK"
Türkiye’de diş tedavisi olan Etiyopyalı Ebla Abdi Farah ise "Dişimde yaşadığım sağlık sorunu beni aylarca rahatsız ediyordu. Türkiye’de tedavimi tamamladıktan sonra sorunum çözüldü. Tedavi ve hijyen dünya standartlarını aşmış durumdaydı. Çok uygun bir fiyata tedavimi tamamladım. Türkiye’deyken evimizde gibiydik." yorumunda bulundu.
Dünya Bankası’nın 2018 yılı verilerine göre, Etiyopya, Tanzanya, Sudan, Mısır, Cezayir ve Güney Afrika sağlık harcamalarında Afrika’da önde gelen ülkeler arasında gösteriliyor.
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