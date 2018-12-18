19 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Diş Malzemeleri Sanayicileri ve İşadamları Derneği’ne (DİŞSİAD) göre Türkiye’nin sağlık turizmi gelirleri 2023’te 20 milyar dolar seviyesine ulaşacak. Uzmanlara göre Türk ağız ve diş sağlığı sektöründeki hizmet kalitesi dünyanın birçok ülkesinden önde. Diş tedavisi için Türkiye’yi seçen yabancı turist sayısında ciddi artış olacağı tahmin ediliyor.
500 milyar dolar olan küresel sağlık turizmi harcamalarının ise 2023’te iki katına çıkarak 1 trilyon doları bulması bekleniyor.
İstanbul Havalimanı yeni soluk getirecek
Türk Hava Yolları’nın dünyanın en fazla ülkesine uçan hava yolu markası olduğuna dikkati çeken DİŞSİAD Başkanı Ali Çakır, İstanbul Havalimanı’nın dünyanın en büyük bağlantı noktası olacağını ifade etti.
Türkiye’nin ortalama 4 saatlik uçuş mesafesiyle yaklaşık 1 milyar insana ve 57 ülkeye hitap ettiğini belirten Çakır, “Ağız ve diş sağlığı turizmini teşvik eden birçok farklı yer var. Avrupa ülkeleri hastaları Polonya, Hırvatistan ve Macaristan gibi ülkelerde diş bakımı hizmetleri ararken, Amerikalı hastalar Meksika’yı tercih ediyor. Avustralya'da hastalar Güney-Doğu Asya ülkelerinde özellikle de Tayland, Filipinler, Endonezya (Bali) ve Hindistan da diş bakımı hizmeti alıyor. Hatta Kamboçya’da tatil paket anlaşmalarını kapsayan dental turizm paketleri bulunuyor. Bizim ülkemiz Kamboçya’dan daha fazla turistik özelliğe sahip” dedi.
İlk tercih diş tedavisi
DİŞSİAD’a göre saç ekimi, göz hastalıkları gibi alanlarda yoğunlaşan sağlık turizminin yükselen yıldızı diş tedavileri oldu. Bu ilginin sebebi ise yurt dışında diş tedavi ücretlerinin Türkiye’den oldukça yüksek oluşu ve Türkiye’deki diş kliniklerinin dünya standartlarında hizmet vermesi. Sağlık turizmi kapsamındaki tedavi paketleri içindeki en anlamlı artış ise yüzde 20 ile yine diş tedavilerinde gerçekleşti.
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