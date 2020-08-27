Sağlık turizminde gözler son çeyrekte

Dr. Terziler, yaptığı açıklamada, dünyada sağlık, ekonomi ve sosyal alanlarda yeni bir dönemin başlangıcı olarak kabul edilen Kovid-19 salgınının gündemdeki yerini koruduğunu kaydetti. Türkiye'nin, uluslararası çevrelerde salgını en iyi yöneten ülkeler arasında gösterildiğini anımsatan Terziler, pandemi öncesinde 3 milyar dolar büyüklüğe sahip olan sağlık turizminin küresel salgından en fazla olumsuz etkilenen sektörlerin başında geldiğini vurguladı.
Terziler, açıklamasında, Türkiye’nin sadece saç ekiminden elde ettiği gelirin salgın öncesi 1,5 milyar dolar olarak hesaplandığı bilgisini de paylaştı.
- "Sağlık turizminde kritik eşik son çeyrek"
Normalleşmenin 1 Haziran itibariyle kademeli olarak başladığını ancak bu durumun sadece Türkiye için geçerli bir durum olduğunu kaydeden Terziler, şöyle devam etti:
"Ülkeler arası normalleşme henüz başlamadı. Bana göre salgını en iyi yöneten ülkeyiz. Pandemiyi kontrol altında tutabilirsek salgın öncesi 3 milyar dolar büyüklüğe sahip olan sağlık turizminde son çeyrek atağa kalkma dönemi olur. Avrupa’da ve yakın coğrafyada vakaların stabil rakamlarda kalması halinde yıl sonunda, salgın öncesi toplam sağlık turizmi gelirinin yarısını elde ederiz. 1,5 milyar dolarlık saç ekimi sektörü ise son üç ayda bu rakamın yüzde 20’sini elde edebildi. İngiltere, Hollanda, Fransa, Almanya, Belçika, Ukrayna ve İskandinav ülkelerinden az sayıda hastalarımız Türkiye’ye gelip operasyonlarını oluyor. Her şey salgının dünyadaki seyrine bağlı. Türkiye’nin 2023’te sağlık turizminden 20 milyar dolar gelir hedefi var. Salgın sürecini az hasarla atlatırsak bu hedef gerçekleşebilir."
- "Türk markaları parlayacak"
Türkiye’nin bu dönemden yükselerek çıkacağını belirten Servet Terziler, "Dünyanın nereye dönüştüğünü iyi analiz edip buna göre pozisyon almalıyız. Sağlıkta üç boyutlu muayene kavramı hayatımıza girecek. Bu, insanların evlerinden bu hizmeti alacağı anlamına geliyor. Ülkelerin, firmaların ve insanların düşünce yapıları değişecek. Bu sebeple önümüzdeki 100 yıl farklı birçok dönüşüme gebe olacak. Türk markaları önümüzdeki dönem parlayacak ve dünyanın önde gelen markalarının arasına girecek." açıklamasında bulundu.
ABD’de 50 milyon işsiz olduğuna vurgu yapan DEİK Sağlık Komisyonu Üyesi Terziler, Türkiye’nin hemen hemen her 10 yılda bir ciddi krizleri atlattığını, salgında ikinci dalganın gelmesi halinde tıpkı ilk dalgada olduğu gibi süreci en az hasarla atlatacağına inandığını kaydetti.
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