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        Haberler Sağlık Sağlık Turizmi Konfederasyonu kuruldu | Sağlık Haberleri

        Sağlık Turizmi Konfederasyonu kuruldu

        Sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren 5 federasyon ve 50 dernek, Sağlık Turizmi Konfederasyonu çatısı altında bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 09:27 Güncelleme: 21.02.2025 - 09:27
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        Sağlık Turizmi Konfederasyonu kuruldu
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        Konfederasyondan yapılan açıklamaya göre, Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu, Anadolu Sağlık Turizmi Federasyonu, Uluslararası Sağlık Turizmi Federasyonu, Tarım Orman Tıbbi Aromatik Bitkiler Federasyonu ve Avrupa Birliği Projeleri Federasyonu ile alt kuruluş 50 dernek, konfederasyon çatısı altında toplandı.

        Kuruluş dilekçesi Ankara Valiliği Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürlüğüne verilen Konfederasyonun geçici başkanlığına, Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay getirildi.

        Konfederasyonun bir ay içinde ilk genel kurulunu yapacağı ve yönetim kurulunu belirleyeceği belirtildi.

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