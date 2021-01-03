TÜSATDER Başkanı Servet Terziler, yaptığı yazılı açıklamada, sağlık turizminde küresel marka olma yolunda emin adımlarla yürüyen Türkiye'nin, ekonomik ve sosyal hayatın durma noktasına geldiği 2020'yi en az hasarla atlattığını kaydetti.
Sektörün 2020'yi 2,5 milyar dolar ciroyla kapattığını bildiren Terziler, aşı çalışmalarının sonuçlarının, hem dünyanın hem de sağlık turizminin geleceğini belirleyeceğini aktardı.
2020'nin sağlık turizmi üzerindeki etkilerini değerlendiren Terziler, şunları kaydetti:
"Sağlık turizmi ilk 3 aylık kayba rağmen yılı az hasarla kapattı. 2019'da 3 milyar dolar büyüklüğe ulaşan sağlık turizmi, 2020'yi yüzde 20 kayıpla kapattı. 2019'a göre yüzde 20'lik bir kayıp söz konusu. Sadece saç ekiminde 2020 ciroları 1,3 milyar doları buldu. Temmuz, ağustos ve eylül aylarında yurt dışından gelen hasta sayısında ciddi ivmelenme gördük. En fazla artış, ekim ayında yaşandı. Yılın son ayında dahi insanların, tedirginlik olmasına rağmen tedavi için Türkiye'yi tercih ettiğini gördük. Aşı çalışmalarının başarıya ulaşmasının ardından 2021'in ikinci yarısı itibarıyla sağlık turizmi cirosal anlamda 2019 rakamlarını geçebilir.
Türkiye, sağlık turizmi konusunda Avrupa'nın ve bölgenin rakipsiz ülkesi konumunda. Eski normale dönüşümüzle birlikte bu durumun avantajını hemen her sektörde hissedeceğiz. Yeter ki aşılama programları başarıyla ulaşsın."
"GEÇEN YIL EN FAZLA HASTA AVRUPA'DAN GELDİ"
Servet Terziler, küresel salgının insanları karamsarlığa sürüklediğine dikkati çekerek, "2020, dünyada insanların adeta evlerine kapandığı bir yıl oldu ve insanlar doğal olarak bunaldı. Estetik tedaviler insanları eskisinden de mutlu kılıyor. 2020'nin son çeyreğinde gelen hasta sayısı bu durumu ispatlar nitelikte. Yurt içi tedavilerde de aynı durum söz konusu. Geçen yıl en fazla hasta Avrupa'dan geldi. Hollanda, İtalya, İspanya, Fransa ve Belçika ilk sıralarda yer alıyor. Kuzeyden İsveç, Danimarka ve Norveç de estetik tedavilerde Türkiye'yi tercih eden ülkeler arasında yer aldı." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin sağlık turizmindeki yeni hedefinin Asya bölgesi olduğuna işaret eden Terziler, "Bu yıl özellikle Asya bölgesinde Hindistan, Çin, Endonezya, Malezya, Japonya gibi ülkelerde yeni pazar arayışlarımız başlıyor. Sağlık turizmi, Türkiye'nin toplam hizmet ihracatına yaptığı katkıyı aralıksız sürdürecek." değerlendirmesinde bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!